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Бельгия выступила за поэтапный запрет на реэкспорт СПГ из России - РИА Новости, 27.04.2024
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10:58 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/belgiya-1942693954.html
Бельгия выступила за поэтапный запрет на реэкспорт СПГ из России
Бельгия выступила за поэтапный запрет на реэкспорт СПГ из России - РИА Новости, 27.04.2024
Бельгия выступила за поэтапный запрет на реэкспорт СПГ из России
Бельгия выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт сжиженного газа из России, чтобы "не подпитывать российский военный бюджет", заявила министр... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:58
2024-04-27T10:58
экономика
ямал спг
в мире
бельгия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Бельгия выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт сжиженного газа из России, чтобы "не подпитывать российский военный бюджет", заявила министр энергетики этой страны Тинне ван дер Стратен в соцсети X. "С этой целью федеральное правительство выступает за постепенное прекращение реэкспорта российского СПГ через европейские порты", - написала министр. Ранее о возможности введения ограничений на поставки СПГ из России в Европу говорили в Германии и Швеции. Такие меры рассматриваются в рамках 14-го пакета санкций ЕС, который сейчас находится на стадии предварительной подготовки. В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал компании Fluxys. Сообщалось, что компания Fluxys заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ" еще в 2015 году. Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на 20 лет и оценивается в миллиард евро. Ранее в компании пояснили РИА Новости, что юридически терминал работает по принципу свободного доступа. Это означает, что любая заинтересованная в поставках сжиженного газа компания может бронировать мощности терминала. Согласно закону, ни один клиент не может подвергаться дискриминации.
https://ria.ru/20231220/tovary-1917015943.html
https://ria.ru/20231107/spg-1907826073.html
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экономика, ямал спг, бельгия, санкции в отношении россии
Экономика, Ямал СПГ, В мире, Бельгия, Санкции в отношении России
В мире
Бельгия выступила за поэтапный запрет на реэкспорт СПГ из России

Бельгия выступила за поэтапное введение запрета на реэкспорт российского СПГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Бельгия выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт сжиженного газа из России, чтобы "не подпитывать российский военный бюджет", заявила министр энергетики этой страны Тинне ван дер Стратен в соцсети X.
"С этой целью федеральное правительство выступает за постепенное прекращение реэкспорта российского СПГ через европейские порты", - написала министр.
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Ранее о возможности введения ограничений на поставки СПГ из России в Европу говорили в Германии и Швеции. Такие меры рассматриваются в рамках 14-го пакета санкций ЕС, который сейчас находится на стадии предварительной подготовки.
В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал компании Fluxys. Сообщалось, что компания Fluxys заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ" еще в 2015 году. Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на 20 лет и оценивается в миллиард евро. Ранее в компании пояснили РИА Новости, что юридически терминал работает по принципу свободного доступа. Это означает, что любая заинтересованная в поставках сжиженного газа компания может бронировать мощности терминала. Согласно закону, ни один клиент не может подвергаться дискриминации.
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