Бельгия выступила за поэтапный запрет на реэкспорт СПГ из России
Бельгия выступила за поэтапное введение запрета на реэкспорт российского СПГ
Брюссель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Бельгия выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт сжиженного газа из России, чтобы "не подпитывать российский военный бюджет", заявила министр энергетики этой страны Тинне ван дер Стратен в соцсети X.
"С этой целью федеральное правительство выступает за постепенное прекращение реэкспорта российского СПГ через европейские порты", - написала министр.
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Ранее о возможности введения ограничений на поставки СПГ из России в Европу говорили в Германии и Швеции. Такие меры рассматриваются в рамках 14-го пакета санкций ЕС, который сейчас находится на стадии предварительной подготовки.
В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал компании Fluxys. Сообщалось, что компания Fluxys заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ" еще в 2015 году. Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на 20 лет и оценивается в миллиард евро. Ранее в компании пояснили РИА Новости, что юридически терминал работает по принципу свободного доступа. Это означает, что любая заинтересованная в поставках сжиженного газа компания может бронировать мощности терминала. Согласно закону, ни один клиент не может подвергаться дискриминации.
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