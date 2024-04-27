https://ria.ru/20240427/belgiya-1942693954.html

Бельгия выступила за поэтапный запрет на реэкспорт СПГ из России

Бельгия выступила за поэтапный запрет на реэкспорт СПГ из России - РИА Новости, 27.04.2024

Бельгия выступила за поэтапный запрет на реэкспорт СПГ из России

Бельгия выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт сжиженного газа из России, чтобы "не подпитывать российский военный бюджет", заявила министр... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:58

2024-04-27T10:58

2024-04-27T10:58

экономика

ямал спг

в мире

бельгия

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923043642_0:59:3108:1807_1920x0_80_0_0_882b303feb036641edbbf92f4d26225d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Бельгия выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт сжиженного газа из России, чтобы "не подпитывать российский военный бюджет", заявила министр энергетики этой страны Тинне ван дер Стратен в соцсети X. "С этой целью федеральное правительство выступает за постепенное прекращение реэкспорта российского СПГ через европейские порты", - написала министр. Ранее о возможности введения ограничений на поставки СПГ из России в Европу говорили в Германии и Швеции. Такие меры рассматриваются в рамках 14-го пакета санкций ЕС, который сейчас находится на стадии предварительной подготовки. В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал компании Fluxys. Сообщалось, что компания Fluxys заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ" еще в 2015 году. Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на 20 лет и оценивается в миллиард евро. Ранее в компании пояснили РИА Новости, что юридически терминал работает по принципу свободного доступа. Это означает, что любая заинтересованная в поставках сжиженного газа компания может бронировать мощности терминала. Согласно закону, ни один клиент не может подвергаться дискриминации.

https://ria.ru/20231220/tovary-1917015943.html

https://ria.ru/20231107/spg-1907826073.html

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ямал спг, бельгия, санкции в отношении россии