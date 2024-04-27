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Минобороны Армении проверяет сообщения о военных на протестах в Тавуше - РИА Новости, 27.04.2024
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00:37 27.04.2024 (обновлено: 00:52 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/armeniya-1942646073.html
Минобороны Армении проверяет сообщения о военных на протестах в Тавуше
Минобороны Армении проверяет сообщения о военных на протестах в Тавуше - РИА Новости, 27.04.2024
Минобороны Армении проверяет сообщения о военных на протестах в Тавуше
Министерство обороны Армении сообщило, что принимает меры после появления информации о присоединении военных - контрактников к акциям протеста в Тавушской... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:37
2024-04-27T00:52
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ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило, что принимает меры после появления информации о присоединении военных - контрактников к акциям протеста в Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне приграничных территорий. Ранее общественная инициатива "Тавуш во имя родины" сообщила о присоединении военнослужащих-контрактников к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области "В сети появилось видео, на котором люди в военной форме присоединились к политической акции в Киранце. Военная полиция министерства обороны Армении принимает меры, чтобы установить личности людей в военной форме и дать оценку распространяемой информации", - говорится в пресс-релизе ведомства. При этом в минобороны предупредили, что "любая попытка вовлечения вооруженных сил в политические процессы получит соразмерную юридическую оценку". В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Накануне в пресс-службе правительства Армении отметили, что на границе установлено уже 28 пограничных столбов. Начиная с субботы протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html
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в мире, армения, азербайджан, грузия, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Грузия, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны Армении проверяет сообщения о военных на протестах в Тавуше

Минобороны Армении принимает меры после данных о военных на протестах в Тавуше

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники протестов с флагом Армении
Участники протестов с флагом Армении - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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Участники протестов с флагом Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило, что принимает меры после появления информации о присоединении военных - контрактников к акциям протеста в Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне приграничных территорий.
Ранее общественная инициатива "Тавуш во имя родины" сообщила о присоединении военнослужащих-контрактников к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области
Жители Тавушского района Армении на участке трассы М6 Воскепар-Киранц - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы
21 апреля, 21:59
"В сети появилось видео, на котором люди в военной форме присоединились к политической акции в Киранце. Военная полиция министерства обороны Армении принимает меры, чтобы установить личности людей в военной форме и дать оценку распространяемой информации", - говорится в пресс-релизе ведомства.
При этом в минобороны предупредили, что "любая попытка вовлечения вооруженных сил в политические процессы получит соразмерную юридическую оценку".
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Накануне в пресс-службе правительства Армении отметили, что на границе установлено уже 28 пограничных столбов.
Начиная с субботы протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
Полицейский кордон - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В Ереване возобновились акции протеста
Вчера, 10:34
 
В миреАрменияАзербайджанГрузияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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