https://ria.ru/20240427/armeniya-1942646073.html

Минобороны Армении проверяет сообщения о военных на протестах в Тавуше

Минобороны Армении проверяет сообщения о военных на протестах в Тавуше - РИА Новости, 27.04.2024

Минобороны Армении проверяет сообщения о военных на протестах в Тавуше

Министерство обороны Армении сообщило, что принимает меры после появления информации о присоединении военных - контрактников к акциям протеста в Тавушской... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T00:37

2024-04-27T00:37

2024-04-27T00:52

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урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило, что принимает меры после появления информации о присоединении военных - контрактников к акциям протеста в Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне приграничных территорий. Ранее общественная инициатива "Тавуш во имя родины" сообщила о присоединении военнослужащих-контрактников к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области "В сети появилось видео, на котором люди в военной форме присоединились к политической акции в Киранце. Военная полиция министерства обороны Армении принимает меры, чтобы установить личности людей в военной форме и дать оценку распространяемой информации", - говорится в пресс-релизе ведомства. При этом в минобороны предупредили, что "любая попытка вовлечения вооруженных сил в политические процессы получит соразмерную юридическую оценку". В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Накануне в пресс-службе правительства Армении отметили, что на границе установлено уже 28 пограничных столбов. Начиная с субботы протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.

https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html

https://ria.ru/20240426/erevan-1942431192.html

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в мире, армения, азербайджан, грузия, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе