https://ria.ru/20240427/aktsiya-1942845163.html

В рамках акции "Дари радость на Пасху" собрали более 1,7 миллиона рублей

В рамках акции "Дари радость на Пасху" собрали более 1,7 миллиона рублей - РИА Новости, 27.04.2024

В рамках акции "Дари радость на Пасху" собрали более 1,7 миллиона рублей

В рамках акции "Дари радость на Пасху" уже собрано более 1,7 миллиона рублей, но этой суммы пока не хватает на запланированное число подарков, рассказал... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T20:05

2024-04-27T20:05

2024-04-27T20:06

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василий рулинский

московский патриархат

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В рамках акции "Дари радость на Пасху" уже собрано более 1,7 миллиона рублей, но этой суммы пока не хватает на запланированное число подарков, рассказал пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата Василий Рулинский на пресс-конференции в мультимедийном центре "Россия сегодня". "В Москве ежегодную акция "Дари радость на Пасху" проводит православная служба помощи "Милосердие". В рамках этой акции собираются средства на подарки нуждающимся людям и в социальных учреждениях, и в медицинских. Вот на сегодня собрано 1 миллион 717 тысяч рублей, этого хватит на закупку 13 тысяч подарков. По плану мы хотели бы собрать средства для того, чтобы подарить 23,5 тысячи подарков нуждающимся людям. То есть еще средства необходимы, поэтому те люди, кто хочет присоединиться к этому доброму делу, они могут пожертвовать средства на сайте easter.miloserdie.help", - сказал Рулинский. Он отметил, что большое внимание будет уделено нуждающимся людям в зоне конфликта. "Синодальный отдел по благотворительности уже начал направлять гуманитарные пасхальные наборы в зону конфликта. Они состоят, как правило, из комплектов – это куличи, шоколадные яйца, и уже дополнительно епархии на местах могут дополнить эти подарки тем, что они смогут принести", - сказал Рулинский. По словам Рулинского, поздравлять православных будут не только в Москве, но и в других городах и селах РФ: так, в Казани служба "Милосердие" планирует раздать 6 тысяч куличей нуждающимся на дому и в госучреждениях, в Екатеринбурге более 5 тысяч человек получат пасхальные поздравления. Благотворительная акция "Дари радость на Пасху" продлится до 12 мая. Служба помощи "Милосердие" – крупнейшая православная социальная служба в России. 25 проектов, специализирующихся на разных видах тягот, расположены в разных частях Москвы, а некоторые программы распространяются на всю страну. Ежегодно служба оказывает помощь не менее 30 тысячам людей. Руководитель службы "Милосердие" – глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Верейский Пантелеимон.

https://ria.ru/20240227/344804858.html

https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, россия, казань, василий рулинский, московский патриархат