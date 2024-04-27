https://ria.ru/20240427/aktsiya-1942790670.html
Воробьев поблагодарил школьников за участие в акции "День добрых дел"
Воробьев поблагодарил школьников за участие в акции "День добрых дел" - РИА Новости, 27.04.2024
Воробьев поблагодарил школьников за участие в акции "День добрых дел"
В селятинской СОШ №1 Наро-Фоминского городского округа в рамках акции "День добрых дел" прошла благотворительная ярмарка, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:37
2024-04-27T16:37
2024-04-27T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В селятинской СОШ №1 Наро-Фоминского городского округа в рамках акции "День добрых дел" прошла благотворительная ярмарка, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех школьников за участие, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Ребята продавали приготовленные своими руками печенье, пряники, кексы, домашние лимонады и поделки. Все вырученные средства они направят на помощь бойцам Кантемировской дивизии, которые находятся на передовой. "У нас во всех школах в преддверии майских праздников проходит "День добрых дел". Большое спасибо за то, что вы тоже участвуете в акции. Ксения Владимировна (Мишина, директор селятинской школы №1 – ред.) и учителя вас очень хвалят. Вы большие молодцы! Я точно знаю, что вашему примеру в следующем году последует много ребят", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, он поблагодарил преподавателей, которые организуют, сопровождают, объясняют важность этой акции. "Все, что сделано своими руками под чутким сопровождением родителей и учителей, мы у вас приобретем, чтобы отвезти ребятам в наши легендарные воинские подразделения, которые находятся поблизости. Уверен, что ничего из того, что вы приготовили, не пропадет", - сказал губернатор. Директор школы рассказала, что такая ярмарка проводится уже не в первый раз. На вырученные средства с последней школа приобрела материалы для масксетей и парафин, который используют для создания окопных свечей. Их во внеурочное время отливают девочки и мальчики со 2 по 8 классы. Также ребята шьют стельки для бойцов. С начала года из селятинской СОШ №1 на передовую отправили девять маскировочных сетей. Ребята рассказали, что знают несколько видов плетения, например, бахромой, Z, а также специальную – для сеток, которые используют разведчики. Учителя попросили у губернатора помощи в закупке парафина и дополнительных материалов для создания масксетей. Воробьев сказал, что обязательно выполнит эту важную просьбу, тем более что ранее уже помогал школе по просьбе ее завуча Светланы Мархгейм, сын которой служит в Ямпольском полку. У многих школьников, которые принимают участие в акции, близкие тоже находятся в зоне СВО.
https://ria.ru/20240314/uchastniki-1932934334.html
https://ria.ru/20240408/aktsiya-1938711199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В селятинской СОШ №1 Наро-Фоминского городского округа в рамках акции "День добрых дел" прошла благотворительная ярмарка, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех школьников за участие, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Ребята продавали приготовленные своими руками печенье, пряники, кексы, домашние лимонады и поделки. Все вырученные средства они направят на помощь бойцам Кантемировской дивизии, которые находятся на передовой.
"У нас во всех школах в преддверии майских праздников проходит "День добрых дел". Большое спасибо за то, что вы тоже участвуете в акции. Ксения Владимировна (Мишина, директор селятинской школы №1 – ред.) и учителя вас очень хвалят. Вы большие молодцы! Я точно знаю, что вашему примеру в следующем году последует много ребят", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Кроме того, он поблагодарил преподавателей, которые организуют, сопровождают, объясняют важность этой акции.
«
"Все, что сделано своими руками под чутким сопровождением родителей и учителей, мы у вас приобретем, чтобы отвезти ребятам в наши легендарные воинские подразделения, которые находятся поблизости. Уверен, что ничего из того, что вы приготовили, не пропадет", - сказал губернатор.
Директор школы рассказала, что такая ярмарка проводится уже не в первый раз. На вырученные средства с последней школа приобрела материалы для масксетей и парафин, который используют для создания окопных свечей. Их во внеурочное время отливают девочки и мальчики со 2 по 8 классы. Также ребята шьют стельки для бойцов.
С начала года из селятинской СОШ №1 на передовую отправили девять маскировочных сетей. Ребята рассказали, что знают несколько видов плетения, например, бахромой, Z, а также специальную – для сеток, которые используют разведчики.
Учителя попросили у губернатора помощи в закупке парафина и дополнительных материалов для создания масксетей. Воробьев сказал, что обязательно выполнит эту важную просьбу, тем более что ранее уже помогал школе по просьбе ее завуча Светланы Мархгейм, сын которой служит в Ямпольском полку.
У многих школьников, которые принимают участие в акции, близкие тоже находятся в зоне СВО
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