https://ria.ru/20240427/aktsiya-1942790670.html

Воробьев поблагодарил школьников за участие в акции "День добрых дел"

Воробьев поблагодарил школьников за участие в акции "День добрых дел" - РИА Новости, 27.04.2024

Воробьев поблагодарил школьников за участие в акции "День добрых дел"

В селятинской СОШ №1 Наро-Фоминского городского округа в рамках акции "День добрых дел" прошла благотворительная ярмарка, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:37

2024-04-27T16:37

2024-04-27T16:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937668961_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fca03140f42b08f06f4c2b9c00c2a39e.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В селятинской СОШ №1 Наро-Фоминского городского округа в рамках акции "День добрых дел" прошла благотворительная ярмарка, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех школьников за участие, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Ребята продавали приготовленные своими руками печенье, пряники, кексы, домашние лимонады и поделки. Все вырученные средства они направят на помощь бойцам Кантемировской дивизии, которые находятся на передовой. "У нас во всех школах в преддверии майских праздников проходит "День добрых дел". Большое спасибо за то, что вы тоже участвуете в акции. Ксения Владимировна (Мишина, директор селятинской школы №1 – ред.) и учителя вас очень хвалят. Вы большие молодцы! Я точно знаю, что вашему примеру в следующем году последует много ребят", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, он поблагодарил преподавателей, которые организуют, сопровождают, объясняют важность этой акции. "Все, что сделано своими руками под чутким сопровождением родителей и учителей, мы у вас приобретем, чтобы отвезти ребятам в наши легендарные воинские подразделения, которые находятся поблизости. Уверен, что ничего из того, что вы приготовили, не пропадет", - сказал губернатор. Директор школы рассказала, что такая ярмарка проводится уже не в первый раз. На вырученные средства с последней школа приобрела материалы для масксетей и парафин, который используют для создания окопных свечей. Их во внеурочное время отливают девочки и мальчики со 2 по 8 классы. Также ребята шьют стельки для бойцов. С начала года из селятинской СОШ №1 на передовую отправили девять маскировочных сетей. Ребята рассказали, что знают несколько видов плетения, например, бахромой, Z, а также специальную – для сеток, которые используют разведчики. Учителя попросили у губернатора помощи в закупке парафина и дополнительных материалов для создания масксетей. Воробьев сказал, что обязательно выполнит эту важную просьбу, тем более что ранее уже помогал школе по просьбе ее завуча Светланы Мархгейм, сын которой служит в Ямпольском полку. У многих школьников, которые принимают участие в акции, близкие тоже находятся в зоне СВО.

https://ria.ru/20240314/uchastniki-1932934334.html

https://ria.ru/20240408/aktsiya-1938711199.html

https://ria.ru/20240314/pisma-1933037606.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев