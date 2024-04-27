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Медведев рассказал, как Россия может ответить на конфискацию активов США - РИА Новости, 27.04.2024
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12:53 27.04.2024 (обновлено: 14:25 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/aktivy-1942729200.html
Медведев рассказал, как Россия может ответить на конфискацию активов США
Медведев рассказал, как Россия может ответить на конфискацию активов США - РИА Новости, 27.04.2024
Медведев рассказал, как Россия может ответить на конфискацию активов США
Ответ России на конфискацию своих активов Вашингтоном может быть только асимметричным и не факт, что он будет менее болезненным, написал зампредседателя Совбеза РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:53
2024-04-27T14:25
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ответ России на конфискацию своих активов Вашингтоном может быть только асимметричным и не факт, что он будет менее болезненным, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ. &lt;...&gt; Причина ясна — у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы", — написал Медведев.Он предположил, что Россия может обратить взыскание на имущество частных лиц, находящееся в российской юрисдикции. Речь может идти о деньгах, недвижимости, движимом имуществе в натуральной форме, имущественных правах.Зампред Совбеза признал, что это могут быть сложные решения, так частные лица обычно выступали инвесторами в российскую экономику, которым гарантировали неприкосновенность права частной собственности. "Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную", — написал Медведев.Он отметил, что российское законодательство содержит возможный ответ на конфискацию активов. Речь идет о так называемых реторсиях — это ответные ограничения, которые может установить правительство в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юрлиц тех стран, которые ввели соответствующие ограничения в отношении российских физических и юридических лиц.Медведев предложил расширить это правило, поскольку конфискация российских активов по сути означает прекращение права собственности.В среду президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.
https://ria.ru/20240426/ukaz-1942611694.html
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россия, сша, дмитрий медведев, в мире
Россия, США, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев рассказал, как Россия может ответить на конфискацию активов США

Медведев: ответ России на конфискацию активов может быть только асимметричным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ответ России на конфискацию своих активов Вашингтоном может быть только асимметричным и не факт, что он будет менее болезненным, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ. <...> Причина ясна — у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы", — написал Медведев.
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Он предположил, что Россия может обратить взыскание на имущество частных лиц, находящееся в российской юрисдикции. Речь может идти о деньгах, недвижимости, движимом имуществе в натуральной форме, имущественных правах.
Зампред Совбеза признал, что это могут быть сложные решения, так частные лица обычно выступали инвесторами в российскую экономику, которым гарантировали неприкосновенность права частной собственности.
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"Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную", — написал Медведев.
Он отметил, что российское законодательство содержит возможный ответ на конфискацию активов. Речь идет о так называемых реторсиях — это ответные ограничения, которые может установить правительство в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юрлиц тех стран, которые ввели соответствующие ограничения в отношении российских физических и юридических лиц.
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Медведев предложил расширить это правило, поскольку конфискация российских активов по сути означает прекращение права собственности.
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