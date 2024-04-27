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Сенатор раскритиковал законопроект США о конфискации активов России

Сенатор раскритиковал законопроект США о конфискации активов России - РИА Новости, 27.04.2024

Сенатор раскритиковал законопроект США о конфискации активов России

Законопроект США о возможности конфискации активов России сильно навредил доллару и самим Соединенным Штатам, сказал сенатор Сергей Цеков. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T06:11

2024-04-27T06:11

2024-04-27T06:11

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сша

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сергей лавров

евросоюз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Законопроект США о возможности конфискации активов России сильно навредил доллару и самим Соединенным Штатам, сказал сенатор Сергей Цеков. Палата представителей конгресса США ранее большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Решение возмутительное, нарушает все международные взаимоотношения в финансовых вопросах. Решение обоюдоострое, у нас есть возможность ответить на него. Сумма там небольшая, но я бы сказал, что для американцев это получилось по русской пословице "овчинка выделки не стоит". То есть за то, что они могут конфисковать пять миллиардов долларов, они очень сильно навредили себе. Думаю, многие страны подумают над тем, а вообще следует ли какие-то деньги хранить в США. Это дальнейший подрыв доллара" , - сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" Цеков. Он добавил, что США этим решением пытаются подвигнуть к аналогичным действиям Евросоюз, однако там пока даже враждебно настроенные к России политики понимают опасность такого решения, чреватого серьезными последствиями для ЕС, сказал сенатор. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, её граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведётся работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240420/zakonoproekt-1941269887.html

https://ria.ru/20240420/belik-1941282839.html

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россия, сша, украина, сергей цеков, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, g7, санкции в отношении россии