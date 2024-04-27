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Сенатор раскритиковал законопроект США о конфискации активов России - РИА Новости, 27.04.2024
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06:11 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/aktivy-1942660532.html
Сенатор раскритиковал законопроект США о конфискации активов России
Сенатор раскритиковал законопроект США о конфискации активов России - РИА Новости, 27.04.2024
Сенатор раскритиковал законопроект США о конфискации активов России
Законопроект США о возможности конфискации активов России сильно навредил доллару и самим Соединенным Штатам, сказал сенатор Сергей Цеков. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T06:11
2024-04-27T06:11
россия
сша
украина
сергей цеков
антон силуанов
сергей лавров
евросоюз
g7
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Законопроект США о возможности конфискации активов России сильно навредил доллару и самим Соединенным Штатам, сказал сенатор Сергей Цеков. Палата представителей конгресса США ранее большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Решение возмутительное, нарушает все международные взаимоотношения в финансовых вопросах. Решение обоюдоострое, у нас есть возможность ответить на него. Сумма там небольшая, но я бы сказал, что для американцев это получилось по русской пословице "овчинка выделки не стоит". То есть за то, что они могут конфисковать пять миллиардов долларов, они очень сильно навредили себе. Думаю, многие страны подумают над тем, а вообще следует ли какие-то деньги хранить в США. Это дальнейший подрыв доллара" , - сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" Цеков. Он добавил, что США этим решением пытаются подвигнуть к аналогичным действиям Евросоюз, однако там пока даже враждебно настроенные к России политики понимают опасность такого решения, чреватого серьезными последствиями для ЕС, сказал сенатор. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, её граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведётся работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240420/zakonoproekt-1941269887.html
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россия, сша, украина, сергей цеков, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, g7, санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Сергей Цеков, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России
Сенатор раскритиковал законопроект США о конфискации активов России

Сенатор Цеков: законопроект США о конфискации активов РФ сильно навредил доллару

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Законопроект США о возможности конфискации активов России сильно навредил доллару и самим Соединенным Штатам, сказал сенатор Сергей Цеков.
Палата представителей конгресса США ранее большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
20 апреля, 20:18
"Решение возмутительное, нарушает все международные взаимоотношения в финансовых вопросах. Решение обоюдоострое, у нас есть возможность ответить на него. Сумма там небольшая, но я бы сказал, что для американцев это получилось по русской пословице "овчинка выделки не стоит". То есть за то, что они могут конфисковать пять миллиардов долларов, они очень сильно навредили себе. Думаю, многие страны подумают над тем, а вообще следует ли какие-то деньги хранить в США. Это дальнейший подрыв доллара" , - сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" Цеков.
Он добавил, что США этим решением пытаются подвигнуть к аналогичным действиям Евросоюз, однако там пока даже враждебно настроенные к России политики понимают опасность такого решения, чреватого серьезными последствиями для ЕС, сказал сенатор.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, её граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведётся работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Госдуме прокомментировали конфискацию российских активов
20 апреля, 22:39
 
РоссияСШАУкраинаСергей ЦековАнтон СилуановСергей ЛавровЕвросоюзG7Санкции в отношении России
 
 
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