https://ria.ru/20240427/abrams-1942655107.html

В ДНР оценили шансы ВСУ найти новую тактику по применению Abrams

В ДНР оценили шансы ВСУ найти новую тактику по применению Abrams - РИА Новости, 27.04.2024

В ДНР оценили шансы ВСУ найти новую тактику по применению Abrams

Поиск новой тактики применения украинскими силами танков Abrams не поможет в противостоянии с российскими войсками, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T04:10

2024-04-27T04:10

2024-04-27T04:10

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Поиск новой тактики применения украинскими силами танков Abrams не поможет в противостоянии с российскими войсками, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя. Кроме того, в материале говорится, что теперь США будут работать с украинцами над "перезагрузкой тактики". В том числе и потому, что ВСУ "не приняли тактику, которая могла бы сделать танки более эффективными" - американцы пытались научить ВСУ применять Abrams в общевойсковой войне, где танки действуют как часть системы наступления, которая включает артиллерию, пехоту и авиацию. "Использование Abrams в общевойсковом бою возможно, что было продемонстрировано США в операции "Буря в пустыне", где они массово применяли эти танки целыми соединениями, механизированными дивизиями и бригадами. Но в зоне спецоперации их эффективность крайне низка, потому что армия России – это современная армия, которая грамотно ведет общевойсковой бой", - сказал Кимаковский, отвечая на вопрос относительно перспектив поиска альтернативных тактик применения танков Abrams ВСУ. Он пояснил, что минные поля, работа российских артиллерии, ВКС, разведки по выявлению тактических групп на бронетехнике противника привели к тому, что концентрированное использование техники в одном районе стало маловероятным, потому Abrams в боях почти не применялись. Советник главы ДНР напомнил, что первая партия из трех десятков танков Abrams была поставлены в 47-ю механизированную бригаду ВСУ, которая также была укомплектована боевыми машинами пехоты Bradley. Танки, по его словам, предназначались для огневой поддержки штурмующей пехоты и для пролома российской обороны в районе Работино, но с этой задачей не справились, и бригада находилась в стратегическом резерве. "А при нашем освобождении Авдеевки бригаду ввели в бой, но использовали танки Abrams не как броневой кулак в составе батальонно-тактической группы, а в качестве огневой поддержки. Одиночные танки выходили на закрытые в основном позиции и отрабатывали по нашим наступающим подразделениям. Но и там показали свою неэффективность, так как за короткий промежуток времени фактически пять танков были подбиты - сначала обездвижены в основном нашими FPV-дронами, а потом уже добивались или операторами ПТУР, или же артиллерией", - уточнил Кимаковский.

https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html

https://ria.ru/20240427/abrams-1942653510.html

https://ria.ru/20240226/peskov-1929633322.html

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сша, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии