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Сценарист сериала "Слово пацана" рассказал о работе над проектом - РИА Новости, 26.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:38 26.04.2024 (обновлено: 23:41 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/zolotarev-1942638760.html
Сценарист сериала "Слово пацана" рассказал о работе над проектом
Сценарист сериала "Слово пацана" рассказал о работе над проектом - РИА Новости, 26.04.2024
Сценарист сериала "Слово пацана" рассказал о работе над проектом
Сценарий для сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" создавался на протяжении трех лет, больше года было потрачено на поиск информации, сообщил сценарист... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T22:38
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культура
андрей золотарев
иван янковский
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сценарий для сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" создавался на протяжении трех лет, больше года было потрачено на поиск информации, сообщил сценарист сериала Андрей Золотарев. "В случае со "Словом пацана" - мы писали это три года, из них год или полтора это был так называемый ресерч (поиск информации). Это история, когда ты погружаешься полностью, общаешься с людьми, это ровно такая же журналистская работа", - сказал Золотарев на встрече со студентами журфака МГУ. По словам сценариста, сначала его работа начиналась с поверхностного изучения формирования молодежных преступных группировок во времена Перестройки, позже начался поиск людей-свидетелей, которые могли бы про это рассказать. "Было задействовано 20 источников информации", - уточнил Золотарев. Премьерные серии проекта Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Иван Янковский, Никита Кологривый и другие, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. В нем рассказывается о молодежных преступных группировках во времена перестройки.
https://ria.ru/20240415/rezhisser-1940271098.html
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андрей золотарев, иван янковский , никита кологривый
Культура, Андрей Золотарев, Иван Янковский , Никита Кологривый
Сценарист сериала "Слово пацана" рассказал о работе над проектом

Сценарист Золотарев: сценарий для сериала "Слово пацана" создавался три года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель, сценарист Андрей Золотарев
Писатель, сценарист Андрей Золотарев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Писатель, сценарист Андрей Золотарев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сценарий для сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" создавался на протяжении трех лет, больше года было потрачено на поиск информации, сообщил сценарист сериала Андрей Золотарев.
«
"В случае со "Словом пацана" - мы писали это три года, из них год или полтора это был так называемый ресерч (поиск информации). Это история, когда ты погружаешься полностью, общаешься с людьми, это ровно такая же журналистская работа", - сказал Золотарев на встрече со студентами журфака МГУ.
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По словам сценариста, сначала его работа начиналась с поверхностного изучения формирования молодежных преступных группировок во времена Перестройки, позже начался поиск людей-свидетелей, которые могли бы про это рассказать. "Было задействовано 20 источников информации", - уточнил Золотарев.
Премьерные серии проекта Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Иван Янковский, Никита Кологривый и другие, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. В нем рассказывается о молодежных преступных группировках во времена перестройки.
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КультураАндрей ЗолотаревИван ЯнковскийНикита Кологривый
 
 
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