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Финский журналист призвал к действию коллег после обстрела ВСУ Токмака - РИА Новости, 26.04.2024
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21:32 26.04.2024 (обновлено: 22:36 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/zhurnalist-1942631504.html
Финский журналист призвал к действию коллег после обстрела ВСУ Токмака
Финский журналист призвал к действию коллег после обстрела ВСУ Токмака - РИА Новости, 26.04.2024
Финский журналист призвал к действию коллег после обстрела ВСУ Токмака
В результате обстрела ВСУ в Токмаке разрушен дом, есть пострадавшие, на место обстрела приехал финский журналист Кости Хейсканен, который поделился своим... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:32
2024-04-26T22:36
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в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ в Токмаке разрушен дом, есть пострадавшие, на место обстрела приехал финский журналист Кости Хейсканен, который поделился своим впечатлением от разрушений, призвав иностранных журналистов к действию. "Если у них есть хоть чуть-чуть совести, чтобы они приехали и увидели, как убивают мирное население", - сказал Хейсканен. Он записал обращение на финском, немецком и русском языках к послам и западным журналистам, которые находятся в Москве. Финский журналист призвал их приехать и увидеть, как боевики ВСУ убивают мирное население на освобожденных территориях. "Это фашизм, просто вообще люди, люди приготовились там кушать или что… у меня слезы на глазах, только вот сейчас немного как-то отошел, потому что я был на (последствиях - ред.) разных терактов, на массовых убийствах, но вот такое вот, чтобы это все увидеть, вот это жуть, что они (ВСУ - ред.) вытворяют с людьми", - сказал журналистам Хейсканен. Журналист подчеркнул, что молчание Запада по этому поводу является стыдом и позором, и что виновные в произошедшем будут нести за это ответ.
https://ria.ru/20240426/tokmak-1942386781.html
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в мире, токмак, москва, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Токмак, Москва, Вооруженные силы Украины
Финский журналист призвал к действию коллег после обстрела ВСУ Токмака

Финский журналист призвал к действию коллег из Европы после обстрела ВСУ Токмака

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия обстрела Токмака
Последствия обстрела Токмака - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия обстрела Токмака. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ в Токмаке разрушен дом, есть пострадавшие, на место обстрела приехал финский журналист Кости Хейсканен, который поделился своим впечатлением от разрушений, призвав иностранных журналистов к действию.
«
"Если у них есть хоть чуть-чуть совести, чтобы они приехали и увидели, как убивают мирное население", - сказал Хейсканен.
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Он записал обращение на финском, немецком и русском языках к послам и западным журналистам, которые находятся в Москве. Финский журналист призвал их приехать и увидеть, как боевики ВСУ убивают мирное население на освобожденных территориях.
«
"Это фашизм, просто вообще люди, люди приготовились там кушать или что… у меня слезы на глазах, только вот сейчас немного как-то отошел, потому что я был на (последствиях - ред.) разных терактов, на массовых убийствах, но вот такое вот, чтобы это все увидеть, вот это жуть, что они (ВСУ - ред.) вытворяют с людьми", - сказал журналистам Хейсканен.
Журналист подчеркнул, что молчание Запада по этому поводу является стыдом и позором, и что виновные в произошедшем будут нести за это ответ.
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