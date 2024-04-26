https://ria.ru/20240426/zhurnalist-1942631504.html

Финский журналист призвал к действию коллег после обстрела ВСУ Токмака

Финский журналист призвал к действию коллег после обстрела ВСУ Токмака - РИА Новости, 26.04.2024

Финский журналист призвал к действию коллег после обстрела ВСУ Токмака

В результате обстрела ВСУ в Токмаке разрушен дом, есть пострадавшие, на место обстрела приехал финский журналист Кости Хейсканен, который поделился своим... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:32

2024-04-26T21:32

2024-04-26T22:36

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ в Токмаке разрушен дом, есть пострадавшие, на место обстрела приехал финский журналист Кости Хейсканен, который поделился своим впечатлением от разрушений, призвав иностранных журналистов к действию. "Если у них есть хоть чуть-чуть совести, чтобы они приехали и увидели, как убивают мирное население", - сказал Хейсканен. Он записал обращение на финском, немецком и русском языках к послам и западным журналистам, которые находятся в Москве. Финский журналист призвал их приехать и увидеть, как боевики ВСУ убивают мирное население на освобожденных территориях. "Это фашизм, просто вообще люди, люди приготовились там кушать или что… у меня слезы на глазах, только вот сейчас немного как-то отошел, потому что я был на (последствиях - ред.) разных терактов, на массовых убийствах, но вот такое вот, чтобы это все увидеть, вот это жуть, что они (ВСУ - ред.) вытворяют с людьми", - сказал журналистам Хейсканен. Журналист подчеркнул, что молчание Запада по этому поводу является стыдом и позором, и что виновные в произошедшем будут нести за это ответ.

https://ria.ru/20240426/tokmak-1942386781.html

https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html

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