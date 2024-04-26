https://ria.ru/20240426/zhizn-1942436384.html
Мурашко сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России
Мурашко сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России - РИА Новости, 26.04.2024
Мурашко сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России
Мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин, это связано в том числе со злоупотреблением алкоголем и курением, а также с меньшей заботой о своём... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:58
2024-04-26T10:58
2024-04-26T11:06
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_0:74:3110:1823_1920x0_80_0_0_f5dd9c50183c27c7384160d294cb6d2b.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин, это связано в том числе со злоупотреблением алкоголем и курением, а также с меньшей заботой о своём здоровье, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на 10 лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространенностью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженности заботе о своем здоровье",- говорится в приветствии Мурашко участникам и гостям ХХ конгресса "Мужское здоровье". Он также отметил, что проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами, что, безусловно, отражается и на демографической ситуации в России в целом. Для решения этой проблемы уже сегодня в программу государственных гарантий включены мероприятия по скринингу мужского и женского здоровья в рамках диспансеризации для отдельных возрастных групп взрослого населения, подчеркнул министр. "Это важная мера, которая позволит раньше выявлять заболевания и лечить их, сохраняя тем самым репродуктивную функцию",- пояснил он.
https://ria.ru/20231201/putin-1913226058.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_23d9c40aba4af7f772f046914523b94f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России
Мурашко: мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин, это связано в том числе со злоупотреблением алкоголем и курением, а также с меньшей заботой о своём здоровье, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на 10 лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространенностью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженности заботе о своем здоровье",- говорится в приветствии Мурашко участникам и гостям ХХ конгресса "Мужское здоровье".
Он также отметил, что проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами, что, безусловно, отражается и на демографической ситуации в России в целом. Для решения этой проблемы уже сегодня в программу государственных гарантий включены мероприятия по скринингу мужского и женского здоровья в рамках диспансеризации для отдельных возрастных групп взрослого населения, подчеркнул министр. "Это важная мера, которая позволит раньше выявлять заболевания и лечить их, сохраняя тем самым репродуктивную функцию",- пояснил он.