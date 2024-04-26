https://ria.ru/20240426/zhizn-1942436384.html

Мурашко сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России

Мурашко сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России - РИА Новости, 26.04.2024

Мурашко сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России

Мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин, это связано в том числе со злоупотреблением алкоголем и курением, а также с меньшей заботой о своём... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:58

2024-04-26T10:58

2024-04-26T11:06

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин, это связано в том числе со злоупотреблением алкоголем и курением, а также с меньшей заботой о своём здоровье, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на 10 лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространенностью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженности заботе о своем здоровье",- говорится в приветствии Мурашко участникам и гостям ХХ конгресса "Мужское здоровье". Он также отметил, что проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами, что, безусловно, отражается и на демографической ситуации в России в целом. Для решения этой проблемы уже сегодня в программу государственных гарантий включены мероприятия по скринингу мужского и женского здоровья в рамках диспансеризации для отдельных возрастных групп взрослого населения, подчеркнул министр. "Это важная мера, которая позволит раньше выявлять заболевания и лечить их, сохраняя тем самым репродуктивную функцию",- пояснил он.

https://ria.ru/20231201/putin-1913226058.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество