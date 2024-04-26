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Мурашко сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России - РИА Новости, 26.04.2024
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10:58 26.04.2024 (обновлено: 11:06 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/zhizn-1942436384.html
Мурашко сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России
Мурашко сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России - РИА Новости, 26.04.2024
Мурашко сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России
Мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин, это связано в том числе со злоупотреблением алкоголем и курением, а также с меньшей заботой о своём... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:58
2024-04-26T11:06
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин, это связано в том числе со злоупотреблением алкоголем и курением, а также с меньшей заботой о своём здоровье, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на 10 лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространенностью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженности заботе о своем здоровье",- говорится в приветствии Мурашко участникам и гостям ХХ конгресса "Мужское здоровье". Он также отметил, что проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами, что, безусловно, отражается и на демографической ситуации в России в целом. Для решения этой проблемы уже сегодня в программу государственных гарантий включены мероприятия по скринингу мужского и женского здоровья в рамках диспансеризации для отдельных возрастных групп взрослого населения, подчеркнул министр. "Это важная мера, которая позволит раньше выявлять заболевания и лечить их, сохраняя тем самым репродуктивную функцию",- пояснил он.
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России

Мурашко: мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин, это связано в том числе со злоупотреблением алкоголем и курением, а также с меньшей заботой о своём здоровье, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на 10 лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространенностью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженности заботе о своем здоровье",- говорится в приветствии Мурашко участникам и гостям ХХ конгресса "Мужское здоровье".
Он также отметил, что проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами, что, безусловно, отражается и на демографической ситуации в России в целом. Для решения этой проблемы уже сегодня в программу государственных гарантий включены мероприятия по скринингу мужского и женского здоровья в рамках диспансеризации для отдельных возрастных групп взрослого населения, подчеркнул министр. "Это важная мера, которая позволит раньше выявлять заболевания и лечить их, сохраняя тем самым репродуктивную функцию",- пояснил он.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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