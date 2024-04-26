https://ria.ru/20240426/zhenschina-1942527620.html

Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на Брянскую область, умерла

Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на Брянскую область, умерла - РИА Новости, 26.04.2024

Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на Брянскую область, умерла

Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Брянскую область в четверг скончалась от полученных ранений, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:33

2024-04-26T15:33

2024-04-26T15:37

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

александр богомаз

украина

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Брянскую область в четверг скончалась от полученных ранений, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В результате вчерашней атаки украинских террористов, которые совершили прицельный удар дроном-камикадзе по простым мирным гражданам, в селе Курковичи Стародубского муниципального округа одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье погибшей будет оказана материальная помощь", - написал он.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

брянская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, украина