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Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на Брянскую область, умерла - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 26.04.2024 (обновлено: 15:37 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/zhenschina-1942527620.html
Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на Брянскую область, умерла
Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на Брянскую область, умерла - РИА Новости, 26.04.2024
Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на Брянскую область, умерла
Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Брянскую область в четверг скончалась от полученных ранений, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:33
2024-04-26T15:37
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
украина
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Брянскую область в четверг скончалась от полученных ранений, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В результате вчерашней атаки украинских террористов, которые совершили прицельный удар дроном-камикадзе по простым мирным гражданам, в селе Курковичи Стародубского муниципального округа одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье погибшей будет оказана материальная помощь", - написал он.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
брянская область
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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Украина
Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на Брянскую область, умерла

Брянский губернатор: пострадавшая при атаке ВСУ умерла от полученных ранений

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Брянскую область в четверг скончалась от полученных ранений, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"В результате вчерашней атаки украинских террористов, которые совершили прицельный удар дроном-камикадзе по простым мирным гражданам, в селе Курковичи Стародубского муниципального округа одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье погибшей будет оказана материальная помощь", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныАлександр БогомазУкраина
 
 
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