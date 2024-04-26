https://ria.ru/20240426/zhenschina-1942527620.html
Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на Брянскую область, умерла
Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на Брянскую область, умерла - РИА Новости, 26.04.2024
Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на Брянскую область, умерла
Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Брянскую область в четверг скончалась от полученных ранений, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:33
2024-04-26T15:33
2024-04-26T15:37
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
украина
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Брянскую область в четверг скончалась от полученных ранений, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В результате вчерашней атаки украинских террористов, которые совершили прицельный удар дроном-камикадзе по простым мирным гражданам, в селе Курковичи Стародубского муниципального округа одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье погибшей будет оказана материальная помощь", - написал он.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Украина
Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на Брянскую область, умерла
Брянский губернатор: пострадавшая при атаке ВСУ умерла от полученных ранений