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У берегов Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 26.04.2024
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23:24 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/zemletryasenie-1942642657.html
У берегов Тайваня произошло землетрясение
У берегов Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 26.04.2024
У берегов Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Тайваня, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T23:24
2024-04-26T23:24
в мире
тайвань
тайчжун
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Тайваня, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 18.21 по времени UTC (21.21 мск) в 104 километре к востоку от города Тайчжун с населением более одного миллиона человек. Очаг находился на глубине 20 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Во вторник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,8 на Тайване.
https://ria.ru/20240424/zemletryasenie-1942039812.html
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в мире, тайвань, тайчжун, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Тайвань, Тайчжун, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Тайваня произошло землетрясение

У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Тайваня, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 18.21 по времени UTC (21.21 мск) в 104 километре к востоку от города Тайчжун с населением более одного миллиона человек. Очаг находился на глубине 20 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Во вторник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,8 на Тайване.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Рядом с Токио произошло землетрясение
24 апреля, 14:51
 
В миреТайваньТайчжунЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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