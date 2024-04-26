https://ria.ru/20240426/zemletryasenie-1942642657.html

У берегов Тайваня произошло землетрясение

У берегов Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 26.04.2024

У берегов Тайваня произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Тайваня, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T23:24

2024-04-26T23:24

2024-04-26T23:24

в мире

тайвань

тайчжун

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Тайваня, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 18.21 по времени UTC (21.21 мск) в 104 километре к востоку от города Тайчжун с населением более одного миллиона человек. Очаг находился на глубине 20 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Во вторник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,8 на Тайване.

https://ria.ru/20240424/zemletryasenie-1942039812.html

тайвань

тайчжун

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в мире, тайвань, тайчжун, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)