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При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке нашли тело мужчины - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 26.04.2024 (обновлено: 23:27 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/zavaly-1942640222.html
При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке нашли тело мужчины
При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке нашли тело мужчины - РИА Новости, 26.04.2024
При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке нашли тело мужчины
При разборе завалов дома в Токмаке, атакованного ВСУ, нашли тело мужчины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T22:58
2024-04-26T23:27
специальная военная операция на украине
токмак
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
олег мельниченко
пензенская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. При разборе завалов дома в Токмаке, атакованного ВСУ, нашли тело мужчины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке", — написал глава региона.Работы на месте продолжаются. Троих пострадавших прооперировали, еще один в тяжелом состоянии находится в реанимации, уточнил Балицкий.Об украинском ударе управляемыми бомбами по многоэтажному дому в Токмаке стало известно в четверг. Как подчеркивал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в подшефном региону городе после обстрела повреждены пять домов и детский сад.Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. В результате удара ВСУ по жилому сектору в середине апреля погибли 16 человек.
https://ria.ru/20240426/zhurnalist-1942631504.html
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токмак
запорожская область
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токмак, вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, олег мельниченко, пензенская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Евгений Балицкий, Олег Мельниченко, Пензенская область
При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке нашли тело мужчины

Балицкий: в Токмаке при разборе завалов атакованного ВСУ дома нашли тело мужчины

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ
Последствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. При разборе завалов дома в Токмаке, атакованного ВСУ, нашли тело мужчины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке", — написал глава региона.
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Работы на месте продолжаются. Троих пострадавших прооперировали, еще один в тяжелом состоянии находится в реанимации, уточнил Балицкий.
Об украинском ударе управляемыми бомбами по многоэтажному дому в Токмаке стало известно в четверг. Как подчеркивал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в подшефном региону городе после обстрела повреждены пять домов и детский сад.
Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. В результате удара ВСУ по жилому сектору в середине апреля погибли 16 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений БалицкийОлег МельниченкоПензенская область
 
 
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