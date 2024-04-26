https://ria.ru/20240426/zavaly-1942640222.html

При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке нашли тело мужчины

При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке нашли тело мужчины - РИА Новости, 26.04.2024

При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке нашли тело мужчины

При разборе завалов дома в Токмаке, атакованного ВСУ, нашли тело мужчины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T22:58

2024-04-26T22:58

2024-04-26T23:27

специальная военная операция на украине

токмак

вооруженные силы украины

запорожская область

евгений балицкий

олег мельниченко

пензенская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. При разборе завалов дома в Токмаке, атакованного ВСУ, нашли тело мужчины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке", — написал глава региона.Работы на месте продолжаются. Троих пострадавших прооперировали, еще один в тяжелом состоянии находится в реанимации, уточнил Балицкий.Об украинском ударе управляемыми бомбами по многоэтажному дому в Токмаке стало известно в четверг. Как подчеркивал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в подшефном региону городе после обстрела повреждены пять домов и детский сад.Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. В результате удара ВСУ по жилому сектору в середине апреля погибли 16 человек.

https://ria.ru/20240426/zhurnalist-1942631504.html

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

токмак

запорожская область

пензенская область

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токмак, вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, олег мельниченко, пензенская область