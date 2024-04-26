https://ria.ru/20240426/zapad-1942505238.html

ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области

ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области - РИА Новости, 26.04.2024

ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области

Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и поразила технику украинской штурмовой бригады в районе Боровой в Харьковской области,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:33

2024-04-26T14:33

2024-04-26T15:25

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и поразила технику украинской штурмовой бригады в районе Боровой в Харьковской области, противник потерял до 20 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Боровая Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 408-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населенного пункта Терны в ДНР."Противник потерял до 20 военнослужащих и два пикапа", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрабатарейной борьбы были поражены 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

https://ria.ru/20240426/ukraina-1942501806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность