https://ria.ru/20240426/zapad-1942505238.html
ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области
ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области - РИА Новости, 26.04.2024
ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и поразила технику украинской штурмовой бригады в районе Боровой в Харьковской области,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:33
2024-04-26T14:33
2024-04-26T15:25
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вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и поразила технику украинской штурмовой бригады в районе Боровой в Харьковской области, противник потерял до 20 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Боровая Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 408-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населенного пункта Терны в ДНР."Противник потерял до 20 военнослужащих и два пикапа", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрабатарейной борьбы были поражены 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942501806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области
Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи в Харьковской области