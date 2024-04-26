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ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области - РИА Новости, 26.04.2024
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14:33 26.04.2024 (обновлено: 15:25 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/zapad-1942505238.html
ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области
ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области - РИА Новости, 26.04.2024
ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и поразила технику украинской штурмовой бригады в районе Боровой в Харьковской области,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:33
2024-04-26T15:25
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и поразила технику украинской штурмовой бригады в районе Боровой в Харьковской области, противник потерял до 20 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Боровая Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 408-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населенного пункта Терны в ДНР."Противник потерял до 20 военнослужащих и два пикапа", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрабатарейной борьбы были поражены 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942501806.html
https://ria.ru/20240426/taktika-1942480028.html
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харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области

Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и поразила технику украинской штурмовой бригады в районе Боровой в Харьковской области, противник потерял до 20 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Боровая Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 408-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населенного пункта Терны в ДНР.
"Противник потерял до 20 военнослужащих и два пикапа", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрабатарейной борьбы были поражены 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
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