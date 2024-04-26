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Захарова назвала слова Пелоси о Путине оскорблением американцев - РИА Новости, 26.04.2024
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09:06 26.04.2024 (обновлено: 10:06 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/zakharova-1942411761.html
Захарова назвала слова Пелоси о Путине оскорблением американцев
Захарова назвала слова Пелоси о Путине оскорблением американцев - РИА Новости, 26.04.2024
Захарова назвала слова Пелоси о Путине оскорблением американцев
Слова экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о связи пропалестинских демонстрантов в стране с президентом РФ Владимиром Путиным - оскорбление... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:06
2024-04-26T10:06
в мире
сша
россия
израиль
мария захарова
владимир путин
нэнси пелоси
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Слова экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о связи пропалестинских демонстрантов в стране с президентом РФ Владимиром Путиным - оскорбление американцев и уничижительное отношение к демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова В своем Telegram-канале. Захарова обратила внимание на слова Нэнси о том, что за пропалестинскими протестующими в США якобы стоит Путин. "Это невозможно расценить иначе, чем оскорбление американцев и уничижительное отношение к демократии", - написала Захарова. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа из-за большого числа жертв среди мирного населения и помощи, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
https://ria.ru/20240415/protest-1940262330.html
https://ria.ru/20240423/pushkov-1941656935.html
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в мире, сша, россия, израиль, мария захарова, владимир путин, нэнси пелоси, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Россия, Израиль, Мария Захарова, Владимир Путин, Нэнси Пелоси, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Захарова назвала слова Пелоси о Путине оскорблением американцев

Захарова назвала слова Пелоси о пропалестинских протестах оскорблением

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Слова экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о связи пропалестинских демонстрантов в стране с президентом РФ Владимиром Путиным - оскорбление американцев и уничижительное отношение к демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова В своем Telegram-канале.
Захарова обратила внимание на слова Нэнси о том, что за пропалестинскими протестующими в США якобы стоит Путин.
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Пропалестинские протестующие перекрыли движение к аэропорту Чикаго
15 апреля, 21:12
"Это невозможно расценить иначе, чем оскорбление американцев и уничижительное отношение к демократии", - написала Захарова.
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа из-за большого числа жертв среди мирного населения и помощи, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
"Новое явление". Пушков заметил необычную деталь в протестах в США
23 апреля, 01:28
 
В миреСШАРоссияИзраильМария ЗахароваВладимир ПутинНэнси ПелосиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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