https://ria.ru/20240426/zakharova-1942411761.html

Захарова назвала слова Пелоси о Путине оскорблением американцев

Захарова назвала слова Пелоси о Путине оскорблением американцев - РИА Новости, 26.04.2024

Захарова назвала слова Пелоси о Путине оскорблением американцев

Слова экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о связи пропалестинских демонстрантов в стране с президентом РФ Владимиром Путиным - оскорбление... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:06

2024-04-26T09:06

2024-04-26T10:06

в мире

сша

россия

израиль

мария захарова

владимир путин

нэнси пелоси

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Слова экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о связи пропалестинских демонстрантов в стране с президентом РФ Владимиром Путиным - оскорбление американцев и уничижительное отношение к демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова В своем Telegram-канале. Захарова обратила внимание на слова Нэнси о том, что за пропалестинскими протестующими в США якобы стоит Путин. "Это невозможно расценить иначе, чем оскорбление американцев и уничижительное отношение к демократии", - написала Захарова. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа из-за большого числа жертв среди мирного населения и помощи, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.

https://ria.ru/20240415/protest-1940262330.html

https://ria.ru/20240423/pushkov-1941656935.html

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россия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, израиль, мария захарова, владимир путин, нэнси пелоси, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году