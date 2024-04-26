https://ria.ru/20240426/zaes-1942403061.html

На ЗАЭС назвали условие для перевода энергоблоков в режим генерации

На ЗАЭС назвали условие для перевода энергоблоков в режим генерации - РИА Новости, 26.04.2024

На ЗАЭС назвали условие для перевода энергоблоков в режим генерации

Энергоблоки Запорожской АЭС смогут быть переведены в режим генерации после стабилизации обстановки вокруг объекта, а также обеспечения энергетической... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T06:55

2024-04-26T06:55

2024-04-26T06:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Энергоблоки Запорожской АЭС смогут быть переведены в режим генерации после стабилизации обстановки вокруг объекта, а также обеспечения энергетической безопасности, которая зависит от многих внешних факторов, включая подключения к сети, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. "Запорожскую АЭС можно запустить после нормализации обстановки и при наличии всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность. Как запустить блоки в случае нормализации обстановки, мы знаем. Для этого необходимо выполнение всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность. Для восстановления необходимо помимо выполнения всех условий, обеспечивающих безопасность, еще и время. Мы зависим от множества внешних факторов. В том числе с подключением к сети", - сказала Яшина. Станция остановлена в сентябре 2022 года и с тех пор не вырабатывает электроэнергию. Связано это с нестабильной обстановкой и невозможностью обеспечения энергетической безопасности, отметила она. На данный момент энергоблоки №1, №2, №4, №5 и №6 ЗАЭС находятся в режиме "холодный останов", энергоблок №3 находится в режиме "останов для ремонта". Выработка электроэнергии ими не производится. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240426/zaes-1942401671.html

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в мире, энергодар, европа, запорожская аэс