https://ria.ru/20240426/zaes-1942401671.html
На ЗАЭС исключили необходимость перевода блоков в режим "горячего останова"
На ЗАЭС исключили необходимость перевода блоков в режим "горячего останова" - РИА Новости, 26.04.2024
На ЗАЭС исключили необходимость перевода блоков в режим "горячего останова"
Энергоблоки Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодного останова", переводить их в режим "горячего останова" необходимости нет, сказала РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:32
2024-04-26T06:32
2024-04-26T06:33
энергодар
европа
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_0:52:1214:735_1920x0_80_0_0_5930e7ae6f06e46ff5c2bcdd8a98010d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Энергоблоки Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодного останова", переводить их в режим "горячего останова" необходимости нет, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. "Блоки находятся в состоянии "холодный останов". Необходимости их перевода в состояние "горячий останов" нет", - сказала Яшина. Безопасная эксплуатация станции со стороны персонала обеспечена, отметила она. "Мы обеспечиваем безопасную эксплуатацию АЭС в полном объеме", – сказала представитель станции. Блоки №1, №2, №5 и №6 ЗАЭС находились в режиме "холодный останов", 13 апреля в этот режим был переведен энергоблок №4. Третий блок находится в режиме "останов для ремонта". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240420/zaes-1941190744.html
https://ria.ru/20240404/zaes-1937760695.html
энергодар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_16:0:1201:889_1920x0_80_0_0_23296678f75e74b603922c77b3d1b850.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, европа, запорожская аэс
Энергодар, Европа, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
На ЗАЭС исключили необходимость перевода блоков в режим "горячего останова"
ЗАЭС: необходимости перевода энергоблоков в режим "горячего останова" нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Энергоблоки Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодного останова", переводить их в режим "горячего останова" необходимости нет, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Блоки находятся в состоянии "холодный останов". Необходимости их перевода в состояние "горячий останов" нет", - сказала Яшина.
Безопасная эксплуатация станции со стороны персонала обеспечена, отметила она. "Мы обеспечиваем безопасную эксплуатацию АЭС в полном объеме", – сказала представитель станции.
Блоки №1, №2, №5 и №6 ЗАЭС находились в режиме "холодный останов", 13 апреля в этот режим был переведен энергоблок №4. Третий блок находится в режиме "останов для ремонта".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.