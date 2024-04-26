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На ЗАЭС исключили необходимость перевода блоков в режим "горячего останова" - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 26.04.2024 (обновлено: 06:33 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/zaes-1942401671.html
На ЗАЭС исключили необходимость перевода блоков в режим "горячего останова"
На ЗАЭС исключили необходимость перевода блоков в режим "горячего останова" - РИА Новости, 26.04.2024
На ЗАЭС исключили необходимость перевода блоков в режим "горячего останова"
Энергоблоки Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодного останова", переводить их в режим "горячего останова" необходимости нет, сказала РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:32
2024-04-26T06:33
энергодар
европа
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Энергоблоки Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодного останова", переводить их в режим "горячего останова" необходимости нет, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. "Блоки находятся в состоянии "холодный останов". Необходимости их перевода в состояние "горячий останов" нет", - сказала Яшина. Безопасная эксплуатация станции со стороны персонала обеспечена, отметила она. "Мы обеспечиваем безопасную эксплуатацию АЭС в полном объеме", – сказала представитель станции. Блоки №1, №2, №5 и №6 ЗАЭС находились в режиме "холодный останов", 13 апреля в этот режим был переведен энергоблок №4. Третий блок находится в режиме "останов для ремонта". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240420/zaes-1941190744.html
https://ria.ru/20240404/zaes-1937760695.html
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энергодар, европа, запорожская аэс
Энергодар, Европа, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
На ЗАЭС исключили необходимость перевода блоков в режим "горячего останова"

ЗАЭС: необходимости перевода энергоблоков в режим "горячего останова" нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Энергоблоки Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодного останова", переводить их в режим "горячего останова" необходимости нет, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Блоки находятся в состоянии "холодный останов". Необходимости их перевода в состояние "горячий останов" нет", - сказала Яшина.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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Безопасная эксплуатация станции со стороны персонала обеспечена, отметила она. "Мы обеспечиваем безопасную эксплуатацию АЭС в полном объеме", – сказала представитель станции.
Блоки №1, №2, №5 и №6 ЗАЭС находились в режиме "холодный останов", 13 апреля в этот режим был переведен энергоблок №4. Третий блок находится в режиме "останов для ремонта".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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4 апреля, 10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЕвропаЗапорожская АЭС
 
 
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