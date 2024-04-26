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В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС непредсказуемой - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:28 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/zaes-1942389629.html
В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС непредсказуемой
В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС непредсказуемой - РИА Новости, 26.04.2024
В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС непредсказуемой
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему слышат военную активность в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), при этом РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T01:28
2024-04-26T01:28
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ВЕНА, 26 апр - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему слышат военную активность в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), при этом за последнюю неделю сообщений о новых атаках беспилотников на объект не поступало, но ситуация остается непредсказуемой, говорится в заявлении МАГАТЭ. "Мы не знаем ни о каких атаках беспилотников после инцидента, о котором сообщалось неделю назад, и это обнадеживает. Однако мы знаем по опыту, что ситуация может резко измениться в худшую сторону с минуты на минуту. Ситуация остается крайне непредсказуемой", - приводятся в сообщении слова гендиректора Агентства Рафаэля Гросси. При этом отмечается, что эксперты МАГАТЭ продолжают слышать военную активность в районе ЗАЭС. В Агентстве напомнили, что в начале апреля произошла серия ударов беспилотников по ЗАЭС. Гросси, обращаясь к Совету Безопасности ООН 15 апреля, призвал к немедленному прекращению "безрассудных атак" и максимальной военной сдержанности. Спустя три дня, 18 апреля, ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, находящейся на объекте, что была предпринята еще одна попытка атаки дронов - на учебный центр станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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в мире, россия, энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, оон, запорожская аэс
В мире, Россия, Энергодар, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, ООН, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС непредсказуемой

МАГАТЭ: ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 26 апр - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему слышат военную активность в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), при этом за последнюю неделю сообщений о новых атаках беспилотников на объект не поступало, но ситуация остается непредсказуемой, говорится в заявлении МАГАТЭ.
«
"Мы не знаем ни о каких атаках беспилотников после инцидента, о котором сообщалось неделю назад, и это обнадеживает. Однако мы знаем по опыту, что ситуация может резко измениться в худшую сторону с минуты на минуту. Ситуация остается крайне непредсказуемой", - приводятся в сообщении слова гендиректора Агентства Рафаэля Гросси.
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При этом отмечается, что эксперты МАГАТЭ продолжают слышать военную активность в районе ЗАЭС.
В Агентстве напомнили, что в начале апреля произошла серия ударов беспилотников по ЗАЭС. Гросси, обращаясь к Совету Безопасности ООН 15 апреля, призвал к немедленному прекращению "безрассудных атак" и максимальной военной сдержанности.
Спустя три дня, 18 апреля, ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, находящейся на объекте, что была предпринята еще одна попытка атаки дронов - на учебный центр станции.
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭнергодарРафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭООНЗапорожская АЭС
 
 
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