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В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС непредсказуемой

В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС непредсказуемой - РИА Новости, 26.04.2024

В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС непредсказуемой

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему слышат военную активность в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), при этом РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T01:28

2024-04-26T01:28

2024-04-26T01:28

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ВЕНА, 26 апр - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему слышат военную активность в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), при этом за последнюю неделю сообщений о новых атаках беспилотников на объект не поступало, но ситуация остается непредсказуемой, говорится в заявлении МАГАТЭ. "Мы не знаем ни о каких атаках беспилотников после инцидента, о котором сообщалось неделю назад, и это обнадеживает. Однако мы знаем по опыту, что ситуация может резко измениться в худшую сторону с минуты на минуту. Ситуация остается крайне непредсказуемой", - приводятся в сообщении слова гендиректора Агентства Рафаэля Гросси. При этом отмечается, что эксперты МАГАТЭ продолжают слышать военную активность в районе ЗАЭС. В Агентстве напомнили, что в начале апреля произошла серия ударов беспилотников по ЗАЭС. Гросси, обращаясь к Совету Безопасности ООН 15 апреля, призвал к немедленному прекращению "безрассудных атак" и максимальной военной сдержанности. Спустя три дня, 18 апреля, ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, находящейся на объекте, что была предпринята еще одна попытка атаки дронов - на учебный центр станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

https://ria.ru/20240419/zaes-1940968898.html

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в мире, россия, энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, оон, запорожская аэс