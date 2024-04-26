https://ria.ru/20240426/zaderzhanie-1942624029.html

В Ростовской области задержали мужчину, снимавшего видео с избиением людей

В Ростовской области задержали мужчину, снимавшего видео с избиением людей - РИА Новости, 26.04.2024

В Ростовской области задержали мужчину, снимавшего видео с избиением людей

Правоохранители задержали хулигана, который избивал людей в Ростовской области и снимал эти действия на камеру мобильного телефона, при себе у него был... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:38

2024-04-26T20:38

2024-04-26T20:38

происшествия

россия

ростовская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922910208_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d730655ae910e726ec7137d2f93ca49e.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали хулигана, который избивал людей в Ростовской области и снимал эти действия на камеру мобильного телефона, при себе у него был обнаружен наркотик, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по региону. "Подозреваемый задержан. У него был обнаружен мефедрон", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ранее в ряде соцсетей в пятницу была опубликована информация о том, что некий гражданин систематически нападал на незнакомых ему людей в Ростовской области, избивал их, нанося тяжелые травмы, и выкладывал видео с избиением на своей странице в сети интернет. Кроме того, он размещал на своей странице фотографии, где вскидывал руку в нацистском приветствии, в том числе на Красной площади в Москве. По данным регионального СК, в отношении 17-летнего жителя области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по этому факту, и выяснили, что молодой человек являясь администратором канала в интернет-мессенджере, опубликовал зафиксированный на видеозаписях "противоправный контент" со своим участием.

https://ria.ru/20240425/poboi-1942326965.html

https://ria.ru/20240116/mvd-1921616225.html

россия

ростовская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ростовская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)