В России задержали третьего фигуранта по делу даркнет-платформы Hydra
У подозреваемых по делу о даркнет-платформе Hydra изъяли свыше 350 млн рублей
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские силовики задержали третьего фигуранта дела даркнет-платформы Hydra, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Следователем Следственного департамента МВД России расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК России. Задержанный в ходе проведенных мероприятий подозреваемый стал его третьим фигурантом. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.
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Речь идет об уголовных статьях "Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".
Всего у подозреваемых в России и Белоруссии, связанных с Hydra, изъяли свыше 350 миллионов рублей, четыре цифровых кошелька с криптовалютой и более 200 электронных носителей информации, добавила Волк.
По версии следствия, участники преступного сообщества "вкладывали криминальные доходы в дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость".
Следствие установило большое количество таких объектов в Москве, Московской, Ленинградской, Вологодской областях и Краснодарском крае.
Hydra работала как минимум с 2015 года. На платформе были зарегистрированы более 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов пользователей, велась нелегальная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. По оценкам уголовной полиции Германии ВКА, Hydra Market, вероятно, была нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году ее продажи составили не менее 1,23 миллиарда евро. Силовики прикрыли торговлю на этой платформе в 2022 году, тогда же Мещанский суд Москвы арестовал предполагаемого основателя даркнет-рынка Дмитрия Павлова.
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