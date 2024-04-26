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Курс юаня упал ниже 12,5 рубля
Курс юаня упал ниже 12,5 рубля - РИА Новости, 26.04.2024
Курс юаня упал ниже 12,5 рубля
Рубль усиливает рост: юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:32
2024-04-26T17:32
2024-04-26T17:32
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Рубль усиливает рост: юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.24 мск падает на 15,3 копейки, до 12,499 рубля, доллара - на 69 копеек, до 91,25 рубля, евро - на 92 копейки, до 97,74 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс юаня упал ниже 12,5 рубля
Курс юаня упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта