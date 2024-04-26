Рейтинг@Mail.ru
Курс юаня упал ниже 12,5 рубля - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:32 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/yuan-1942563040.html
Курс юаня упал ниже 12,5 рубля
Курс юаня упал ниже 12,5 рубля - РИА Новости, 26.04.2024
Курс юаня упал ниже 12,5 рубля
Рубль усиливает рост: юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:32
2024-04-26T17:32
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857307040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_896f6dfd9b4f25cc1ec7f2a67788a04c.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Рубль усиливает рост: юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.24 мск падает на 15,3 копейки, до 12,499 рубля, доллара - на 69 копеек, до 91,25 рубля, евро - на 92 копейки, до 97,74 рубля.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857307040_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d20ce350290567e77f8c9149c7ae3cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс юаня упал ниже 12,5 рубля

Курс юаня упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта

© AP Photo / Kin CheungЖенщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге
Женщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Женщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Рубль усиливает рост: юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.24 мск падает на 15,3 копейки, до 12,499 рубля, доллара - на 69 копеек, до 91,25 рубля, евро - на 92 копейки, до 97,74 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала