https://ria.ru/20240426/vzryv-1942420434.html

Подполье сообщило о взрыве возле блиндажа ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило о взрыве возле блиндажа ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.04.2024

Подполье сообщило о взрыве возле блиндажа ВСУ в Сумской области

Взрыв произошел возле блиндажа ВСУ в Краснополье в Сумской области на Украине, сообщил пятницу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:55

2024-04-26T09:55

2024-04-26T10:07

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Взрыв произошел возле блиндажа ВСУ в Краснополье в Сумской области на Украине, сообщил пятницу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В Краснополье дронами насыпали в окопы, один взрыв произошел прямо возле блиндажа", - сказал собеседник агентства.По его словам, взрывы также были зафиксированы в Белополье, Шалыгине и Новгородском Сумской области.

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Варвара Скокшина

в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины