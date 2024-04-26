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Подполье сообщило о взрыве возле блиндажа ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило о взрыве возле блиндажа ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.04.2024
Подполье сообщило о взрыве возле блиндажа ВСУ в Сумской области
Взрыв произошел возле блиндажа ВСУ в Краснополье в Сумской области на Украине, сообщил пятницу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:55
2024-04-26T09:55
2024-04-26T10:07
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Взрыв произошел возле блиндажа ВСУ в Краснополье в Сумской области на Украине, сообщил пятницу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В Краснополье дронами насыпали в окопы, один взрыв произошел прямо возле блиндажа", - сказал собеседник агентства.По его словам, взрывы также были зафиксированы в Белополье, Шалыгине и Новгородском Сумской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о взрыве возле блиндажа ВСУ в Сумской области
Подполье: у блиндажа ВСУ в Краснополье в Сумской области прогремел взрыв