https://ria.ru/20240426/vystavka-1942535159.html

Рыбную продукцию из Приморья представили на выставке в Узбекистане

Рыбную продукцию из Приморья представили на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 26.04.2024

Рыбную продукцию из Приморья представили на выставке в Узбекистане

Компании из Приморья, специализирующиеся на производстве различных рыбных продуктов, приняли участие в международной выставке UzFood 2024 в Узбекистане,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:03

2024-04-26T16:03

2024-04-26T16:03

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компании из Приморья, специализирующиеся на производстве различных рыбных продуктов, приняли участие в международной выставке UzFood 2024 в Узбекистане, поддержку в организации участия предпринимателей оказал региональный центр "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Международная выставка UzFood более 20 лет является площадкой, где демонстрируют широкий ассортимент продуктов питания и напитков, новейшие технологии пищевой и перерабатывающей промышленности и другое. От Приморского края в выставке приняли участие пять компаний: производитель разных рыбных продуктов "Корякморепродукт-ДВ", оптовый поставщик свежемороженой рыбы и морепродуктов "ТД Камчатский меридиан", выпускающая рыбные консервы "Логика", а также торгующие широким спектром пищевых продуктов и напитков "Восток Тревел" и "ДГК Групп". "Мы регулярно организуем участие в международных выставках по всему миру для приморских компаний. Эта государственная мера поддержки для предпринимателей доказала свою эффективность", - сказала руководитель Центра поддержки экспорта Приморского края Наталья Акимова, ее слова приводит пресс-служба. В рамках выставки приморские экспортеры продемонстрировали свою продукцию потенциальным оптовым покупателям и провели переговоры с представителями крупных торговых сетей Узбекистана.

https://ria.ru/20240205/poruchitelstva-1925462739.html

https://ria.ru/20240319/seminary-1934228932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

узбекистан, приморский край, твой бизнес – новости, бизнес