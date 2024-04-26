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Рыбную продукцию из Приморья представили на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 26.04.2024
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16:03 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/vystavka-1942535159.html
Рыбную продукцию из Приморья представили на выставке в Узбекистане
Рыбную продукцию из Приморья представили на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 26.04.2024
Рыбную продукцию из Приморья представили на выставке в Узбекистане
Компании из Приморья, специализирующиеся на производстве различных рыбных продуктов, приняли участие в международной выставке UzFood 2024 в Узбекистане,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:03
2024-04-26T16:03
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компании из Приморья, специализирующиеся на производстве различных рыбных продуктов, приняли участие в международной выставке UzFood 2024 в Узбекистане, поддержку в организации участия предпринимателей оказал региональный центр "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Международная выставка UzFood более 20 лет является площадкой, где демонстрируют широкий ассортимент продуктов питания и напитков, новейшие технологии пищевой и перерабатывающей промышленности и другое. От Приморского края в выставке приняли участие пять компаний: производитель разных рыбных продуктов "Корякморепродукт-ДВ", оптовый поставщик свежемороженой рыбы и морепродуктов "ТД Камчатский меридиан", выпускающая рыбные консервы "Логика", а также торгующие широким спектром пищевых продуктов и напитков "Восток Тревел" и "ДГК Групп". "Мы регулярно организуем участие в международных выставках по всему миру для приморских компаний. Эта государственная мера поддержки для предпринимателей доказала свою эффективность", - сказала руководитель Центра поддержки экспорта Приморского края Наталья Акимова, ее слова приводит пресс-служба. В рамках выставки приморские экспортеры продемонстрировали свою продукцию потенциальным оптовым покупателям и провели переговоры с представителями крупных торговых сетей Узбекистана.
https://ria.ru/20240205/poruchitelstva-1925462739.html
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Твой бизнес, Узбекистан, Приморский край, Твой бизнес – новости, Бизнес

Рыбную продукцию из Приморья представили на выставке в Узбекистане

© Фото : Мой бизнес Приморского краяРыбную продукцию из Приморья представили на выставке в Узбекистане
Рыбную продукцию из Приморья представили на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Мой бизнес Приморского края
Рыбную продукцию из Приморья представили на выставке в Узбекистане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компании из Приморья, специализирующиеся на производстве различных рыбных продуктов, приняли участие в международной выставке UzFood 2024 в Узбекистане, поддержку в организации участия предпринимателей оказал региональный центр "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона.
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Международная выставка UzFood более 20 лет является площадкой, где демонстрируют широкий ассортимент продуктов питания и напитков, новейшие технологии пищевой и перерабатывающей промышленности и другое.
От Приморского края в выставке приняли участие пять компаний: производитель разных рыбных продуктов "Корякморепродукт-ДВ", оптовый поставщик свежемороженой рыбы и морепродуктов "ТД Камчатский меридиан", выпускающая рыбные консервы "Логика", а также торгующие широким спектром пищевых продуктов и напитков "Восток Тревел" и "ДГК Групп".
"Мы регулярно организуем участие в международных выставках по всему миру для приморских компаний. Эта государственная мера поддержки для предпринимателей доказала свою эффективность", - сказала руководитель Центра поддержки экспорта Приморского края Наталья Акимова, ее слова приводит пресс-служба.
В рамках выставки приморские экспортеры продемонстрировали свою продукцию потенциальным оптовым покупателям и провели переговоры с представителями крупных торговых сетей Узбекистана.
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