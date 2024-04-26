https://ria.ru/20240426/vtsiom-1942453907.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 26.04.2024

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Восемь из десяти (79,5%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 77,8% одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:46

2024-04-26T11:46

2024-04-26T11:46

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Восемь из десяти (79,5%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 77,8% одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,5% россиян, при этом о недоверии к нему заявили 16,6% респондентов. Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 62,7% опрошенных, а не доверяют - 18,2%, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. Кроме того, 77,8% респондентов сказали, что одобряют деятельность президента РФ, а 14,5% - не одобряют. Больше половины (54,1%) россиян также одобряют деятельность Мишустина, не одобряют - 8,9%. На вопрос о том, за кого проголосовали бы опрошенные, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, 41,9% респондентов отметили, что они отдали бы голос за партию "Единая Россия". За "КПРФ" проголосовало бы 8,7% россиян, за ЛДПР - 7,6%, за "Новых людей" - 7,3%, за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,6%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15-21 апреля 2024 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

https://ria.ru/20240418/opros-1940778546.html

https://ria.ru/20240328/filantropy-1936478345.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия