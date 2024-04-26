https://ria.ru/20240426/vsu-1942609306.html

Норвежское ТВ рассказало, как украинцев насильно забирают в армию с улиц

Норвежское ТВ рассказало, как украинцев насильно забирают в армию с улиц - РИА Новости, 26.04.2024

Норвежское ТВ рассказало, как украинцев насильно забирают в армию с улиц

Украинских мужчин в Одессе насильно забирают в армию, останавливая прямо на улицах, многим приходится прятаться по домам, даже тем, кто не годен по здоровью,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:32

2024-04-26T19:32

2024-04-26T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Украинских мужчин в Одессе насильно забирают в армию, останавливая прямо на улицах, многим приходится прятаться по домам, даже тем, кто не годен по здоровью, сообщила норвежская телерадиокомпания NRK. "В Одессе на Украине мужчин насильно призывают в армию на улицах. Многие остаются дома в дневное время, чтобы их не остановили и не забрали в армию", - утверждает телекомпания. В частности, ее корреспондентам удалось поговорить с мужчиной, который назвал себя Максимом. "Максим, пожелавший остаться неизвестным, - один из многих молодых людей на Украине, которые избежал отправки на фронт, заплатив за это", - отмечает телекомпания. По словам Максима, он слеп на один глаз, однако врача это не смутило, и тот поставил отметку о годности к военной службе. Заплатив "нужным людям", мужчина остался дома, но по-прежнему опасается выходить из дома. NRK поясняет, что по новому закону о мобилизации в ряды вооруженных сил может быть призвано больше мужчин, снижен и возрастной ценз с 27 до 25 лет. Кроме того, теперь будет сложнее получить освобождение от службы из-за работы, имеющей важное значение для общества. Утверждается, что военные и полиция патрулируют улицы в поисках уклонистов, садятся в автобусы, останавливающиеся на красный свет, и проверяют документы у мужчин. Другой мужчина, представившийся Алексом, рассказал телекомпании, что мужчины боятся выходить из дома, а сам он знает о случае, когда в армию забрали 14-летнего подростка.

https://ria.ru/20240420/napadenie-1941246077.html

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины