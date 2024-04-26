https://ria.ru/20240426/vsu-1942573432.html
Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца
Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца - РИА Новости, 26.04.2024
Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца
Владимир Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца менее чем через два месяца после назначения на должность, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:01
2024-04-26T18:01
2024-04-26T19:08
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца менее чем через два месяца после назначения на должность, свидетельствуют данные на сайте офиса президента Украины.Указ о его увольнении опубликован в пятницу и датирован 26 апреля.Согласно другому указу, Яковца назначили главой администрации Государственной специальной службы транспорта.Владимир Зеленский уволил предыдущего командующего силами поддержки ВСУ Дмитрия Герегу в начале марта.Бригадный генерал Александр Яковец ранее возглавлял инженерные войска в командовании силами поддержки Вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20240326/snbo-1936043189.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины
Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца
Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ спустя менее чем два месяца
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца менее чем через два месяца после назначения на должность, свидетельствуют данные на сайте офиса президента Украины.
Указ о его увольнении опубликован в пятницу и датирован 26 апреля.
По данным из открытых источников, в силы поддержки ВСУ входят войска в области радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, военно-топографическая, гидрометеорологическая и кинологическая службы.
Согласно другому указу, Яковца назначили главой администрации Государственной специальной службы транспорта.
Владимир Зеленский уволил предыдущего командующего силами поддержки ВСУ Дмитрия Герегу в начале марта.
Бригадный генерал Александр Яковец ранее возглавлял инженерные войска в командовании силами поддержки Вооруженных сил Украины.