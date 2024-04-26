https://ria.ru/20240426/vsu-1942573432.html

Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца

Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца - РИА Новости, 26.04.2024

Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца

Владимир Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца менее чем через два месяца после назначения на должность, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:01

2024-04-26T18:01

2024-04-26T19:08

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца менее чем через два месяца после назначения на должность, свидетельствуют данные на сайте офиса президента Украины.Указ о его увольнении опубликован в пятницу и датирован 26 апреля.Согласно другому указу, Яковца назначили главой администрации Государственной специальной службы транспорта.Владимир Зеленский уволил предыдущего командующего силами поддержки ВСУ Дмитрия Герегу в начале марта.Бригадный генерал Александр Яковец ранее возглавлял инженерные войска в командовании силами поддержки Вооруженных сил Украины.

https://ria.ru/20240326/snbo-1936043189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины