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Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 26.04.2024 (обновлено: 19:08 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/vsu-1942573432.html
Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца
Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца - РИА Новости, 26.04.2024
Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца
Владимир Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца менее чем через два месяца после назначения на должность, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:01
2024-04-26T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца менее чем через два месяца после назначения на должность, свидетельствуют данные на сайте офиса президента Украины.Указ о его увольнении опубликован в пятницу и датирован 26 апреля.Согласно другому указу, Яковца назначили главой администрации Государственной специальной службы транспорта.Владимир Зеленский уволил предыдущего командующего силами поддержки ВСУ Дмитрия Герегу в начале марта.Бригадный генерал Александр Яковец ранее возглавлял инженерные войска в командовании силами поддержки Вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20240326/snbo-1936043189.html
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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины
Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца

Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ спустя менее чем два месяца

© Фото : Генеральный штаб ВСУАлександр Яковец
Александр Яковец - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Генеральный штаб ВСУ
Александр Яковец. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца менее чем через два месяца после назначения на должность, свидетельствуют данные на сайте офиса президента Украины.
Указ о его увольнении опубликован в пятницу и датирован 26 апреля.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
На Украине объяснили, почему Зеленский решился уволить главу СНБО
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По данным из открытых источников, в силы поддержки ВСУ входят войска в области радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, военно-топографическая, гидрометеорологическая и кинологическая службы.

Согласно другому указу, Яковца назначили главой администрации Государственной специальной службы транспорта.
Владимир Зеленский уволил предыдущего командующего силами поддержки ВСУ Дмитрия Герегу в начале марта.
Бригадный генерал Александр Яковец ранее возглавлял инженерные войска в командовании силами поддержки Вооруженных сил Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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