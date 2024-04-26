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Часть бывших ограниченно годных планируется призвать в ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/vsu-1942542444.html
Часть бывших ограниченно годных планируется призвать в ВСУ
Часть бывших ограниченно годных планируется призвать в ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
Часть бывших ограниченно годных планируется призвать в ВСУ
Часть граждан Украины, ранее признанных ограниченно годными к воинской службе, планируется отправить служить, предварительно разделив на несколько категорий,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:24
2024-04-26T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Часть граждан Украины, ранее признанных ограниченно годными к воинской службе, планируется отправить служить, предварительно разделив на несколько категорий, заявила директор департамента здравоохранения минобороны Украины Оксана Сухорукова. Ранее замминистра обороны страны Иван Гаврилюк заявил, что военно-врачебные комиссии в мае начнут вызывать на переосвидетельствование тех, кто ранее был признан ограничено годным. По его словам, это делается для подтверждения диагноза и определения годности к военной службе. "Статус "ограниченно годен" действительно исчезает, и формируются четкие правила — "пригоден/непригоден"... Пригодные будут разделены на следующие категории в зависимости от степени функциональности: пригодные (полностью); пригодные к службе в высшем военном учебном заведении (ВВУЗ), в ТЦК (военкоматах - ред.), частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, силах спецопераций, подразделениях спецназначения, плавающем составе и тому подобных; пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на вступление в ВВУЗ); пригодны для выполнения специфических задач", - приводит издание "Зеркало недели" слова Сухоруковой. Материал опубликован на сайте издания. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Часть бывших ограниченно годных планируется призвать в ВСУ

МО Украины: часть бывших ограниченно годных призовут в ВСУ, поделив на категории

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Часть граждан Украины, ранее признанных ограниченно годными к воинской службе, планируется отправить служить, предварительно разделив на несколько категорий, заявила директор департамента здравоохранения минобороны Украины Оксана Сухорукова.
Ранее замминистра обороны страны Иван Гаврилюк заявил, что военно-врачебные комиссии в мае начнут вызывать на переосвидетельствование тех, кто ранее был признан ограничено годным. По его словам, это делается для подтверждения диагноза и определения годности к военной службе.
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"Статус "ограниченно годен" действительно исчезает, и формируются четкие правила — "пригоден/непригоден"... Пригодные будут разделены на следующие категории в зависимости от степени функциональности: пригодные (полностью); пригодные к службе в высшем военном учебном заведении (ВВУЗ), в ТЦК (военкоматах - ред.), частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, силах спецопераций, подразделениях спецназначения, плавающем составе и тому подобных; пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на вступление в ВВУЗ); пригодны для выполнения специфических задач", - приводит издание "Зеркало недели" слова Сухоруковой. Материал опубликован на сайте издания.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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