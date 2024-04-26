https://ria.ru/20240426/vrachi-1942481806.html

В Подмосковье ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака

В Подмосковье ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака - РИА Новости, 26.04.2024

В Подмосковье ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака

В подмосковных Люберцах врачи достали из бронха годовалого ребёнка стик от системы нагревания табака, который тот вдохнул, сообщает минздрав Московской области... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:59

2024-04-26T12:59

2024-04-26T12:59

здоровье - общество

люберцы

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В подмосковных Люберцах врачи достали из бронха годовалого ребёнка стик от системы нагревания табака, который тот вдохнул, сообщает минздрав Московской области в Telegram-канале."Маленького пациента доставили в МОЦОМД (Московский областной центр охраны материнства и детства) с повышенной температурой, хрипами и затрудненным дыханием. В ходе диагностики врачи обнаружили у малыша инородное тело в правом бронхе. Его достали с помощью эндоскопического оборудования, не делая при этом дополнительных разрезов. Это оказался стик от системы нагревания табака", - говорится в сообщении министерства.В минздраве подчеркнули, что, если бы стик продолжил находиться в легких, это привело бы к развитию обширной пневмонии с тяжелыми последствиями. В настоящее время ребёнок уже выписан.

https://ria.ru/20240318/vrachi-1934015876.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия