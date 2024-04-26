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В Подмосковье ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака - РИА Новости, 26.04.2024
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12:59 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/vrachi-1942481806.html
В Подмосковье ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака
В Подмосковье ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака - РИА Новости, 26.04.2024
В Подмосковье ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака
В подмосковных Люберцах врачи достали из бронха годовалого ребёнка стик от системы нагревания табака, который тот вдохнул, сообщает минздрав Московской области... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:59
2024-04-26T12:59
здоровье - общество
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В подмосковных Люберцах врачи достали из бронха годовалого ребёнка стик от системы нагревания табака, который тот вдохнул, сообщает минздрав Московской области в Telegram-канале.&quot;Маленького пациента доставили в МОЦОМД (Московский областной центр охраны материнства и детства) с повышенной температурой, хрипами и затрудненным дыханием. В ходе диагностики врачи обнаружили у малыша инородное тело в правом бронхе. Его достали с помощью эндоскопического оборудования, не делая при этом дополнительных разрезов. Это оказался стик от системы нагревания табака&quot;, - говорится в сообщении министерства.В минздраве подчеркнули, что, если бы стик продолжил находиться в легких, это привело бы к развитию обширной пневмонии с тяжелыми последствиями. В настоящее время ребёнок уже выписан.
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люберцы
московская область (подмосковье)
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здоровье - общество, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия
Здоровье - Общество, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака

В Люберцах врачи достали из бронха годовалого ребенка стик от нагревания табака

© РИА Новости / Кирилл ШипицинХирургические инструменты
Хирургические инструменты - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Хирургические инструменты. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В подмосковных Люберцах врачи достали из бронха годовалого ребёнка стик от системы нагревания табака, который тот вдохнул, сообщает минздрав Московской области в Telegram-канале.
«

"Маленького пациента доставили в МОЦОМД (Московский областной центр охраны материнства и детства) с повышенной температурой, хрипами и затрудненным дыханием. В ходе диагностики врачи обнаружили у малыша инородное тело в правом бронхе. Его достали с помощью эндоскопического оборудования, не делая при этом дополнительных разрезов. Это оказался стик от системы нагревания табака", - говорится в сообщении министерства.

В минздраве подчеркнули, что, если бы стик продолжил находиться в легких, это привело бы к развитию обширной пневмонии с тяжелыми последствиями. В настоящее время ребёнок уже выписан.
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Здоровье - ОбществоЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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