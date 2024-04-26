https://ria.ru/20240426/vrachi-1942481806.html
В Подмосковье ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака
В Подмосковье ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака - РИА Новости, 26.04.2024
В Подмосковье ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака
В подмосковных Люберцах врачи достали из бронха годовалого ребёнка стик от системы нагревания табака, который тот вдохнул, сообщает минздрав Московской области... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:59
2024-04-26T12:59
2024-04-26T12:59
здоровье - общество
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c2d22b986608a9d46119353f5392c11.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В подмосковных Люберцах врачи достали из бронха годовалого ребёнка стик от системы нагревания табака, который тот вдохнул, сообщает минздрав Московской области в Telegram-канале."Маленького пациента доставили в МОЦОМД (Московский областной центр охраны материнства и детства) с повышенной температурой, хрипами и затрудненным дыханием. В ходе диагностики врачи обнаружили у малыша инородное тело в правом бронхе. Его достали с помощью эндоскопического оборудования, не делая при этом дополнительных разрезов. Это оказался стик от системы нагревания табака", - говорится в сообщении министерства.В минздраве подчеркнули, что, если бы стик продолжил находиться в легких, это привело бы к развитию обширной пневмонии с тяжелыми последствиями. В настоящее время ребёнок уже выписан.
https://ria.ru/20240318/vrachi-1934015876.html
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7462f2b58be6e8668fce1462f044dae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия
Здоровье - Общество, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака
В Люберцах врачи достали из бронха годовалого ребенка стик от нагревания табака