https://ria.ru/20240426/voyska-1942463603.html

"Пойдут воевать": в США раскрыли зловещий план Запада по Украине

"Пойдут воевать": в США раскрыли зловещий план Запада по Украине - РИА Новости, 26.04.2024

"Пойдут воевать": в США раскрыли зловещий план Запада по Украине

В обмен на предоставленный новый пакет помощи США могут потребовать от ВСУ начать новое наступление, однако из-за острой нехватки людей в украинской армии эту... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:11

2024-04-26T12:11

2024-04-26T18:24

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В обмен на предоставленный новый пакет помощи США могут потребовать от ВСУ начать новое наступление, однако из-за острой нехватки людей в украинской армии эту кампанию начнут европейские военные, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted."Как же именно они собираются это сделать, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен? <…> Они просто не будут больше использовать украинцев, теперь воевать пойдут европейские солдаты", — предположил он.Моррис отметил, что Запад готов пойти на любые шаги, чтобы остановить продвижение российской армии. По его мнению, НАТО, Евросоюз и Пентагон не могут допустить того, чтобы Одесса и другие города отошли под контроль России, поскольку там находятся ценные ресурсы, которые западные страны хотят украсть и использовать.На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ряд членов альянса направили на Украину военных советников.В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.Читайте в Дзен: Вместо фронта в морг. Фатальная попытка ВСУ перебросить боевиков закончилась катастрофой. Подполье рассказало о дерзкой операции"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением

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в мире, россия, украина, сша, йенс столтенберг, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша