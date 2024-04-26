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"Пойдут воевать": в США раскрыли зловещий план Запада по Украине - РИА Новости, 26.04.2024
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12:11 26.04.2024 (обновлено: 18:24 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/voyska-1942463603.html
"Пойдут воевать": в США раскрыли зловещий план Запада по Украине
"Пойдут воевать": в США раскрыли зловещий план Запада по Украине - РИА Новости, 26.04.2024
"Пойдут воевать": в США раскрыли зловещий план Запада по Украине
В обмен на предоставленный новый пакет помощи США могут потребовать от ВСУ начать новое наступление, однако из-за острой нехватки людей в украинской армии эту... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:11
2024-04-26T18:24
в мире
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В обмен на предоставленный новый пакет помощи США могут потребовать от ВСУ начать новое наступление, однако из-за острой нехватки людей в украинской армии эту кампанию начнут европейские военные, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted."Как же именно они собираются это сделать, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен? &lt;…&gt; Они просто не будут больше использовать украинцев, теперь воевать пойдут европейские солдаты", — предположил он.Моррис отметил, что Запад готов пойти на любые шаги, чтобы остановить продвижение российской армии. По его мнению, НАТО, Евросоюз и Пентагон не могут допустить того, чтобы Одесса и другие города отошли под контроль России, поскольку там находятся ценные ресурсы, которые западные страны хотят украсть и использовать.На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ряд членов альянса направили на Украину военных советников.В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.Читайте в Дзен: Вместо фронта в морг. Фатальная попытка ВСУ перебросить боевиков закончилась катастрофой. Подполье рассказало о дерзкой операции"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением
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в мире, россия, украина, сша, йенс столтенберг, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, США, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Пойдут воевать": в США раскрыли зловещий план Запада по Украине

Моррис: европейские солдаты будут воевать на Украине из-за нехватки людей в ВСУ

© AP Photo / Czarek SokolowskiВоеннослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В обмен на предоставленный новый пакет помощи США могут потребовать от ВСУ начать новое наступление, однако из-за острой нехватки людей в украинской армии эту кампанию начнут европейские военные, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.
"Как же именно они собираются это сделать, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен? <…> Они просто не будут больше использовать украинцев, теперь воевать пойдут европейские солдаты", — предположил он.
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Моррис отметил, что Запад готов пойти на любые шаги, чтобы остановить продвижение российской армии. По его мнению, НАТО, Евросоюз и Пентагон не могут допустить того, чтобы Одесса и другие города отошли под контроль России, поскольку там находятся ценные ресурсы, которые западные страны хотят украсть и использовать.
На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ряд членов альянса направили на Украину военных советников.
В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
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