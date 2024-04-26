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Минобороны рассказало о положении подразделения "Востока" и потерях ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 26.04.2024 (обновлено: 15:39 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/vostok-1942505418.html
Минобороны рассказало о положении подразделения "Востока" и потерях ВСУ
Минобороны рассказало о положении подразделения "Востока" и потерях ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
Минобороны рассказало о положении подразделения "Востока" и потерях ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, они нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:35
2024-04-26T15:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, они нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригады нацгвардии Украины в ДНР, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155-мм гаубицы М777 производства США, отмечает МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о положении подразделения "Востока" и потерях ВСУ

Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 105 бойцов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Авдеевке
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, они нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригады нацгвардии Украины в ДНР, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155-мм гаубицы М777 производства США, отмечает МО РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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