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Минобороны рассказало о положении подразделения "Востока" и потерях ВСУ

Минобороны рассказало о положении подразделения "Востока" и потерях ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024

Минобороны рассказало о положении подразделения "Востока" и потерях ВСУ

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, они нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:35

2024-04-26T14:35

2024-04-26T15:39

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, они нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригады нацгвардии Украины в ДНР, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155-мм гаубицы М777 производства США, отмечает МО РФ.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, донецкая народная республика