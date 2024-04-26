https://ria.ru/20240426/vnedorozhnik-1942407800.html

В России начнут продавать китайский внедорожник Tank 700

В России начнут продавать китайский внедорожник Tank 700 - РИА Новости, 26.04.2024

В России начнут продавать китайский внедорожник Tank 700

Китайский Great Wall привезет в этом году Россию внедорожник Tank 700, представленный на Пекинском международном автосалоне, сообщил журналистам исполнительный... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:15

2024-04-26T08:15

2024-04-26T08:15

авто

россия

тульская область

ассоциация европейского бизнеса

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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Китайский Great Wall привезет в этом году Россию внедорожник Tank 700, представленный на Пекинском международном автосалоне, сообщил журналистам исполнительный директор "Хавейл Мотор Рус" ("дочка" Great Wall) Андрей Акифьев. "Tank 700 будет представлен в России в двух версиях: как с бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой", - сказал он, отвечая на вопрос об автомобилях концерна, которые будут импортироваться в РФ. В пресс-службе Haval, в свою очередь, уточнили, что поставки модели начнутся уже в этом году. Сейчас в России, согласно сайту бренда, представлены два внедорожника Tank: 500 и 300. Haval - единственный китайский автопроизводитель, владеющий собственным заводом в РФ (в Тульской области). Продажи компании на российском рынке в 2023 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли в 3,5 раза, до почти 119 тысяч машин.

https://ria.ru/20240424/brend-1941916485.html

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россия

тульская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, тульская область, ассоциация европейского бизнеса