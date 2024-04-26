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В России начнут продавать китайский внедорожник Tank 700 - РИА Новости, 26.04.2024
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08:15 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/vnedorozhnik-1942407800.html
В России начнут продавать китайский внедорожник Tank 700
В России начнут продавать китайский внедорожник Tank 700 - РИА Новости, 26.04.2024
В России начнут продавать китайский внедорожник Tank 700
Китайский Great Wall привезет в этом году Россию внедорожник Tank 700, представленный на Пекинском международном автосалоне, сообщил журналистам исполнительный... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:15
2024-04-26T08:15
авто
россия
тульская область
ассоциация европейского бизнеса
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Китайский Great Wall привезет в этом году Россию внедорожник Tank 700, представленный на Пекинском международном автосалоне, сообщил журналистам исполнительный директор "Хавейл Мотор Рус" ("дочка" Great Wall) Андрей Акифьев. "Tank 700 будет представлен в России в двух версиях: как с бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой", - сказал он, отвечая на вопрос об автомобилях концерна, которые будут импортироваться в РФ. В пресс-службе Haval, в свою очередь, уточнили, что поставки модели начнутся уже в этом году. Сейчас в России, согласно сайту бренда, представлены два внедорожника Tank: 500 и 300. Haval - единственный китайский автопроизводитель, владеющий собственным заводом в РФ (в Тульской области). Продажи компании на российском рынке в 2023 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли в 3,5 раза, до почти 119 тысяч машин.
https://ria.ru/20240424/brend-1941916485.html
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авто, россия, тульская область, ассоциация европейского бизнеса
Авто, Россия, Тульская область, Ассоциация европейского бизнеса
В России начнут продавать китайский внедорожник Tank 700

В России до конца года начнут продавать китайский внедорожник Tank 700

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Китайский Great Wall привезет в этом году Россию внедорожник Tank 700, представленный на Пекинском международном автосалоне, сообщил журналистам исполнительный директор "Хавейл Мотор Рус" ("дочка" Great Wall) Андрей Акифьев.
"Tank 700 будет представлен в России в двух версиях: как с бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой", - сказал он, отвечая на вопрос об автомобилях концерна, которые будут импортироваться в РФ.
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В пресс-службе Haval, в свою очередь, уточнили, что поставки модели начнутся уже в этом году.
Сейчас в России, согласно сайту бренда, представлены два внедорожника Tank: 500 и 300.
Haval - единственный китайский автопроизводитель, владеющий собственным заводом в РФ (в Тульской области). Продажи компании на российском рынке в 2023 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли в 3,5 раза, до почти 119 тысяч машин.
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