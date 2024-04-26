https://ria.ru/20240426/venesuela-1942395529.html
Глава МИД Венесуэлы заявил, что страна чувствует себя частью БРИКС
Глава МИД Венесуэлы заявил, что страна чувствует себя частью БРИКС - РИА Новости, 26.04.2024
Глава МИД Венесуэлы заявил, что страна чувствует себя частью БРИКС
Венесуэла чувствует себя частью БРИКС и уверена, что в текущем году состав этого альянса, построенного на принципе многосторонности, будет расширен, заявил... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T04:20
2024-04-26T04:20
2024-04-26T04:20
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МЕХИКО, 26 апр - РИА Новости. Венесуэла чувствует себя частью БРИКС и уверена, что в текущем году состав этого альянса, построенного на принципе многосторонности, будет расширен, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль на конференции "День многосторонности и дипломатии мира", которая прошла в Каракасе. "Венесуэла чувствует себя частью БРИКС, наши главные партнеры входят в состав этой организации. БРИКС - это не идеологический альянс, туда входят страны и правительства с очень разными идеологиями, которые тем не менее уважают принцип многосторонности - это становление новой, другой модели, способной установить баланс (в отношениях стран), утерянный в результате односторонних действий", - сказал Хиль, трансляцию мероприятия вел МИД Венесуэлы на своем YouTube-канале. В конференции "День многосторонности и дипломатии мира", которая была во второй раз организована правительством Венесуэлы совместно с российской дипмиссией в Каракасе, приняли участие представители академических кругов, а также послы и представители стран БРИКС, Ирана и Египта. Хиль, отметивший "скорое" вступление Венесуэлы в БРИКС, подчеркнул, что это объединение не нацелено на конфронтацию с другими государствами и блоками, а видит свою задачу в создании взаимодополняемости между странами-участницами и взаимной поддержке "Венесуэла как ассоциированный участник БРИКС, который работает с партнерами, чтобы стать полноправным членом организации, защищает этот принцип и верит, что эта альтернатива поможет найти равновесие, которое так нужно современному миру ... уверены, что этот 2024 год станет годом расширения политических, дипломатических и международных связей с расширением БРИКС", - сказал Хиль. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2023 года заявлял, что Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением. Посол страны в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в апреле 2024 года заявил, что боливарианская республика возлагает большие надежды на октябрьский саммит БРИКС в Казани в контексте ее намерения присоединиться к объединению.
https://ria.ru/20240101/fhutynbyf-1919408977.html
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в мире, венесуэла, каракас, россия, сергей лавров, брикс
В мире, Венесуэла, Каракас, Россия, Сергей Лавров, БРИКС
Глава МИД Венесуэлы заявил, что страна чувствует себя частью БРИКС
Глава МИД Венесуэлы Хиль: страна чувствует себя частью БРИКС
МЕХИКО, 26 апр - РИА Новости. Венесуэла чувствует себя частью БРИКС и уверена, что в текущем году состав этого альянса, построенного на принципе многосторонности, будет расширен, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль на конференции "День многосторонности и дипломатии мира", которая прошла в Каракасе.
"Венесуэла чувствует себя частью БРИКС, наши главные партнеры входят в состав этой организации. БРИКС - это не идеологический альянс, туда входят страны и правительства с очень разными идеологиями, которые тем не менее уважают принцип многосторонности - это становление новой, другой модели, способной установить баланс (в отношениях стран), утерянный в результате односторонних действий", - сказал Хиль, трансляцию мероприятия вел МИД Венесуэлы на своем YouTube-канале.
В конференции "День многосторонности и дипломатии мира", которая была во второй раз организована правительством Венесуэлы совместно с российской дипмиссией в Каракасе, приняли участие представители академических кругов, а также послы и представители стран БРИКС, Ирана
и Египта
.
Хиль, отметивший "скорое" вступление Венесуэлы в БРИКС, подчеркнул, что это объединение не нацелено на конфронтацию с другими государствами и блоками, а видит свою задачу в создании взаимодополняемости между странами-участницами и взаимной поддержке
"Венесуэла как ассоциированный участник БРИКС, который работает с партнерами, чтобы стать полноправным членом организации, защищает этот принцип и верит, что эта альтернатива поможет найти равновесие, которое так нужно современному миру ... уверены, что этот 2024 год станет годом расширения политических, дипломатических и международных связей с расширением БРИКС", - сказал Хиль.
Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров
в ноябре 2023 года заявлял, что Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва
будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением.
Посол страны в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в апреле 2024 года заявил, что боливарианская республика возлагает большие надежды на октябрьский саммит БРИКС в Казани
в контексте ее намерения присоединиться к объединению.