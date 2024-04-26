https://ria.ru/20240426/velikobritaniya-1942540809.html
Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией
Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией - РИА Новости, 26.04.2024
Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией
Лондонская полиция предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами расследования преступления против национальной безопасности, якобы связанном РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:17
2024-04-26T16:17
2024-04-26T16:17
в мире
россия
украина
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17621/97/176219724_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_d611868e970d019685f30c8bb5996d06.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лондонская полиция предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами расследования преступления против национальной безопасности, якобы связанном с Россией, сообщили в пятницу правоохранители. "Нескольким людям были предъявлены обвинения в связи с расследованием предполагаемых преступлений по Закону о национальной безопасности в рамках полицейского контртеррористического расследования", – сказано в пресс-релизе полиции. Как сообщает Королевская прокурорская служба (CPS), один из фигурантов - Дилан Эрл - подозревается в оказании помощи иностранным разведслужбам и осуществлении деятельности в пользу РФ, направленной против связанных с Украиной предприятий. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге коммерческого объекта в марте 2024 года. Еще двое мужчин в рамках этого дела, 60-летний Пол Инглиш и 21-летний Нии Менсах, обвиняются в поджоге с отягчающими обстоятельствами. За согласие на получение материальной выгоды от иностранных разведслужб и за участие в поджоге полиция также предъявила обвинения 22-летнему Джейку Ривзу. Пятый фигурант 22-летний Дмитриюс Полаускас привлечен к делу за то, что располагал информацией о терактах.
https://ria.ru/20240418/frg-1940814730.html
https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936237708.html
россия
украина
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17621/97/176219724_44:0:457:310_1920x0_80_0_0_c27ba6a76ddcab16b64cf0a7fffd86f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, лондон
В мире, Россия, Украина, Лондон
Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией
Полиция Лондона обвинила пятерых мужчин в преступлениях в пользу России
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лондонская полиция предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами расследования преступления против национальной безопасности, якобы связанном с Россией, сообщили в пятницу правоохранители.
"Нескольким людям были предъявлены обвинения в связи с расследованием предполагаемых преступлений по Закону о национальной безопасности в рамках полицейского контртеррористического расследования", – сказано в пресс-релизе полиции.
Как сообщает Королевская прокурорская служба (CPS), один из фигурантов - Дилан Эрл - подозревается в оказании помощи иностранным разведслужбам и осуществлении деятельности в пользу РФ, направленной против связанных с Украиной
предприятий. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге коммерческого объекта в марте 2024 года.
Еще двое мужчин в рамках этого дела, 60-летний Пол Инглиш и 21-летний Нии Менсах, обвиняются в поджоге с отягчающими обстоятельствами.
За согласие на получение материальной выгоды от иностранных разведслужб и за участие в поджоге полиция также предъявила обвинения 22-летнему Джейку Ривзу. Пятый фигурант 22-летний Дмитриюс Полаускас привлечен к делу за то, что располагал информацией о терактах.