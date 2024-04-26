https://ria.ru/20240426/velikobritaniya-1942540809.html

Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией

Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией - РИА Новости, 26.04.2024

Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией

Лондонская полиция предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами расследования преступления против национальной безопасности, якобы связанном РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:17

2024-04-26T16:17

2024-04-26T16:17

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лондонская полиция предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами расследования преступления против национальной безопасности, якобы связанном с Россией, сообщили в пятницу правоохранители. "Нескольким людям были предъявлены обвинения в связи с расследованием предполагаемых преступлений по Закону о национальной безопасности в рамках полицейского контртеррористического расследования", – сказано в пресс-релизе полиции. Как сообщает Королевская прокурорская служба (CPS), один из фигурантов - Дилан Эрл - подозревается в оказании помощи иностранным разведслужбам и осуществлении деятельности в пользу РФ, направленной против связанных с Украиной предприятий. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге коммерческого объекта в марте 2024 года. Еще двое мужчин в рамках этого дела, 60-летний Пол Инглиш и 21-летний Нии Менсах, обвиняются в поджоге с отягчающими обстоятельствами. За согласие на получение материальной выгоды от иностранных разведслужб и за участие в поджоге полиция также предъявила обвинения 22-летнему Джейку Ривзу. Пятый фигурант 22-летний Дмитриюс Полаускас привлечен к делу за то, что располагал информацией о терактах.

https://ria.ru/20240418/frg-1940814730.html

https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936237708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, лондон