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Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией - РИА Новости, 26.04.2024
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16:17 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/velikobritaniya-1942540809.html
Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией
Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией - РИА Новости, 26.04.2024
Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией
Лондонская полиция предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами расследования преступления против национальной безопасности, якобы связанном РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:17
2024-04-26T16:17
в мире
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лондонская полиция предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами расследования преступления против национальной безопасности, якобы связанном с Россией, сообщили в пятницу правоохранители. "Нескольким людям были предъявлены обвинения в связи с расследованием предполагаемых преступлений по Закону о национальной безопасности в рамках полицейского контртеррористического расследования", – сказано в пресс-релизе полиции. Как сообщает Королевская прокурорская служба (CPS), один из фигурантов - Дилан Эрл - подозревается в оказании помощи иностранным разведслужбам и осуществлении деятельности в пользу РФ, направленной против связанных с Украиной предприятий. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге коммерческого объекта в марте 2024 года. Еще двое мужчин в рамках этого дела, 60-летний Пол Инглиш и 21-летний Нии Менсах, обвиняются в поджоге с отягчающими обстоятельствами. За согласие на получение материальной выгоды от иностранных разведслужб и за участие в поджоге полиция также предъявила обвинения 22-летнему Джейку Ривзу. Пятый фигурант 22-летний Дмитриюс Полаускас привлечен к делу за то, что располагал информацией о терактах.
https://ria.ru/20240418/frg-1940814730.html
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60
353
60
в мире, россия, украина, лондон
В мире, Россия, Украина, Лондон
Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией

Полиция Лондона обвинила пятерых мужчин в преступлениях в пользу России

© Flickr / jonathanb1989Британская полиция
Британская полиция - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Flickr / jonathanb1989
Британская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лондонская полиция предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами расследования преступления против национальной безопасности, якобы связанном с Россией, сообщили в пятницу правоохранители.
"Нескольким людям были предъявлены обвинения в связи с расследованием предполагаемых преступлений по Закону о национальной безопасности в рамках полицейского контртеррористического расследования", – сказано в пресс-релизе полиции.
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Как сообщает Королевская прокурорская служба (CPS), один из фигурантов - Дилан Эрл - подозревается в оказании помощи иностранным разведслужбам и осуществлении деятельности в пользу РФ, направленной против связанных с Украиной предприятий. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге коммерческого объекта в марте 2024 года.
Еще двое мужчин в рамках этого дела, 60-летний Пол Инглиш и 21-летний Нии Менсах, обвиняются в поджоге с отягчающими обстоятельствами.
За согласие на получение материальной выгоды от иностранных разведслужб и за участие в поджоге полиция также предъявила обвинения 22-летнему Джейку Ривзу. Пятый фигурант 22-летний Дмитриюс Полаускас привлечен к делу за то, что располагал информацией о терактах.
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