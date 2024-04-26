https://ria.ru/20240426/ursula-1942450388.html

"Ты нас продала": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за Украины

"Ты нас продала": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за Украины - РИА Новости, 26.04.2024

"Ты нас продала": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за Украины

Пользователи социальной сети Х раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о том, что Украина "несет тяжелое бремя" ради всего... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:34

2024-04-26T11:34

2024-04-26T11:34

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о том, что Украина "несет тяжелое бремя" ради всего Запада."Европа не поддерживает этот прокси-конфликт, подогреваемый США. Ты нас продала", —возмутился Eleos69."За всех нас" — нет. Украина сражается в конфликте за интересы НАТО, а именно за интересы США. Россия – друг для большинства европейцев, ты подстрекатель войны, которую никто не избирал", — отметил Lux Deluxe Lombardi."Отправляйся в тюрьму. Чем быстрее, тем лучше", — обратился к главе ЕК mercurius."Самая большая угроза для европейцев — это ты", — подытожил Old & Slow.В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 миллиардов евро.

https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html

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в мире, украина, сша, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато