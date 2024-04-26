https://ria.ru/20240426/ukraina-1942612788.html

Белый дом выразил надежду, что Украина может победить в конфликте

Белый дом выразил надежду, что Украина может победить в конфликте - РИА Новости, 26.04.2024

Белый дом выразил надежду, что Украина может победить в конфликте

США верят, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, в том числе за счет помощи со стороны Вашингтона и других союзников, заявил в пятницу... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:46

2024-04-26T19:46

2024-04-26T19:46

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США верят, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, в том числе за счет помощи со стороны Вашингтона и других союзников, заявил в пятницу помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Да, они могут. Они могут победить", - сказал Салливан в интервью телеканалу MSNBC. Представитель Белого дома пояснил, что такого результата Киев может добиться за счет "огромных усилий, мобилизованных" США и их союзниками для поставок украинской армии необходимого оружия и снаряжения. По словам Салливана, военно-промышленный комплекс США наращивает производство вооружений, в частности, боеприпасов, в которых нуждается Киев. "Мы удвоили производство артиллерийских снарядов и намерены увеличить его еще в два раза до конца текущего года", - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джейк салливан, нато