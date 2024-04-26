Белый дом выразил надежду, что Украина может победить в конфликте
Салливан: США верят, что Украина может победить в конфликте с Россией
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США верят, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, в том числе за счет помощи со стороны Вашингтона и других союзников, заявил в пятницу помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Да, они могут. Они могут победить", - сказал Салливан в интервью телеканалу MSNBC. Представитель Белого дома пояснил, что такого результата Киев может добиться за счет "огромных усилий, мобилизованных" США и их союзниками для поставок украинской армии необходимого оружия и снаряжения.
По словам Салливана, военно-промышленный комплекс США наращивает производство вооружений, в частности, боеприпасов, в которых нуждается Киев. "Мы удвоили производство артиллерийских снарядов и намерены увеличить его еще в два раза до конца текущего года", - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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