https://ria.ru/20240426/ukraina-1942536239.html

Киев и союзники не имеют общего видения завершения конфликта, сообщают СМИ

Киев и союзники не имеют общего видения завершения конфликта, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.04.2024

Киев и союзники не имеют общего видения завершения конфликта, сообщают СМИ

Украина и ее союзники сталкиваются с разногласиями и не имеют общего видения относительно того, как могла бы выглядеть предполагаемая победа Киева, а новая... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:01

2024-04-26T16:01

2024-04-26T16:01

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украина и ее союзники сталкиваются с разногласиями и не имеют общего видения относительно того, как могла бы выглядеть предполагаемая победа Киева, а новая помощь США вряд ли будет этому способствовать в ближайшей перспективе, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков. "Наблюдается отсутствие общего видения между Киевом и союзниками о том, что значит украинская "победа" и какие шаги и ресурсы необходимы для ее достижения", - заявил советник по вопросам Центральной и Восточной Европы в консалтинговой фирме Teneo Эндриус Турса. Он отмечает, что официальные ожидания Киева по возвращению территорий "многим кажутся нереалистичными". По мнению аналитиков, Украине нужно провести честные разговоры со своими союзниками в том числе о том, на какие компромиссы и уступки они могут пойти ради мирного урегулирования или режима прекращения огня. Украинский эксперт однако подчеркнул в разговоре с телеканалом, что политики в Киеве чувствительно относятся к обсуждениям завершения конфликта, которое не включает победу Украины. "В то время как дополнительная помощь в краткосрочной перспективе поможет Украине продолжать бои с российскими силами, "победа" (Киева - ред.) в ближайшем будущем маловероятна", - говорится в сообщении телеканала. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240426/shoygu-1942435889.html

https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, владимир путин