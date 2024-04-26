На Украине заочно предъявили обвинение заместителю гендиректора "Росатома"
На Украине заочно предъявили обвинение замглавы "Росатома" Мулюкину
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Следователи национальной полиции Украины заочно предъявили обвинение заместителю генерального директора российского холдинга "Росатом" Николаю Мулюкину, сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
"Следователи национальной полиции Украины объявили подозрение заместителю гендиректора "Росатома" - российскому генерал-майору полиции Мулюкину Николаю Николаевичу, 1958 года рождения", - написал Клименко.
На Украине заявили, что придумали с США, как вытеснить "Росатом" из ЕС
8 ноября 2023, 08:56
Утверждается, что Мулюкин находился на Чернобыльской АЭС, военные России выполняли его приказы. Как пишет Клименко, на ЧАЭС тогда находилось свыше 100 граждан России.
Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области – произошла 26 апреля 1986 года. В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, на Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. В России радиоактивному заражению подверглось более 59 тысяч квадратных километров территории 14 субъектов, в том числе более 2,3 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель и более 1,5 миллиона гектаров лесных территорий. Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей.
СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России
28 ноября 2023, 16:12