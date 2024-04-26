https://ria.ru/20240426/ukraina-1942484988.html
Насельники Святогорской лавры призвали освободить митрополита Арсения
Насельники Святогорской лавры призвали освободить митрополита Арсения - РИА Новости, 26.04.2024
Насельники Святогорской лавры призвали освободить митрополита Арсения
Насельники Свято-Успенской Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви заявили, что обвинения, выдвинутые украинскими властями в отношении... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:11
2024-04-26T13:11
2024-04-26T13:11
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Насельники Свято-Успенской Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви заявили, что обвинения, выдвинутые украинскими властями в отношении наместника лавры митрополита Арсения (Яковенко), являются надуманным и необоснованным и призвали освободить его, также, по их словам, митрополит Арсений страдает от тяжелых заболеваний, а в СИЗО невозможно обеспечить нужное лечение. Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. "Подозрение (митрополиту Арсению – ред.) обосновывают тем, что в сентябре 2023 г. владыка во время проповеди в храме якобы рассказал верующим о местах расположения блокпостов Вооруженных сил Украины возле лавры и таким образом распространял информацию военного характера. Сторона защиты уверена, что указанное обвинение является надуманным и необоснованным, поскольку никакой информации военного характера владыка не распространял, что подтверждается многими весомыми доказательствами", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте монастыря. Монахи считают, что "применение меры пресечения в виде содержания под стражей, в том числе без альтернативы внесения залога, не соответствует ни обстоятельствам инкриминируемого правонарушения, ни личности подозреваемого и свидетельствует о негуманном обращении с достойным почтения человеком, к тому же со слабым здоровьем". "Митрополит Арсений страдает от тяжелых заболеваний и потому требует постоянного медицинского надзора и лечения, которые в условиях СИЗО невозможно обеспечить", - подчеркнули в лавре. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами уже вынесены обвинительные приговоры. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом, как уточняли в РПЦ, "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942099551.html
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909143200.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, русская православная церковь, религия
Религия, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, В мире, Религия
Насельники Святогорской лавры призвали освободить митрополита Арсения
Монахи Святогорской лавры ждут освобождения наместника, который тяжело болен
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Насельники Свято-Успенской Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви заявили, что обвинения, выдвинутые украинскими властями в отношении наместника лавры митрополита Арсения (Яковенко), являются надуманным и необоснованным и призвали освободить его, также, по их словам, митрополит Арсений страдает от тяжелых заболеваний, а в СИЗО невозможно обеспечить нужное лечение.
Ранее суд на Украине
арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ
) заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ
", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ
) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих.
"Подозрение (митрополиту Арсению – ред.) обосновывают тем, что в сентябре 2023 г. владыка во время проповеди в храме якобы рассказал верующим о местах расположения блокпостов Вооруженных сил Украины возле лавры и таким образом распространял информацию военного характера. Сторона защиты уверена, что указанное обвинение является надуманным и необоснованным, поскольку никакой информации военного характера владыка не распространял, что подтверждается многими весомыми доказательствами", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте монастыря.
Монахи считают, что "применение меры пресечения в виде содержания под стражей, в том числе без альтернативы внесения залога, не соответствует ни обстоятельствам инкриминируемого правонарушения, ни личности подозреваемого и свидетельствует о негуманном обращении с достойным почтения человеком, к тому же со слабым здоровьем".
"Митрополит Арсений страдает от тяжелых заболеваний и потому требует постоянного медицинского надзора и лечения, которые в условиях СИЗО невозможно обеспечить", - подчеркнули в лавре.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами уже вынесены обвинительные приговоры.
Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом, как уточняли в РПЦ, "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".