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Путин рассчитывает на участие Совета законодателей в обобщении практик - РИА Новости, 26.04.2024
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15:14 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/uchastie-1942519785.html
Путин рассчитывает на участие Совета законодателей в обобщении практик
Путин рассчитывает на участие Совета законодателей в обобщении практик - РИА Новости, 26.04.2024
Путин рассчитывает на участие Совета законодателей в обобщении практик
Президент России Владимир Путин рассчитывает на участие Совета законодателей в обобщении лучших региональных практик. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:14
2024-04-26T15:14
общество
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на участие Совета законодателей в обобщении лучших региональных практик. "Рассчитываю на участие Совета законодателей в обобщении лучших региональных практик, экспериментальных правовых режимах, пилотных проектах. В том числе это касается новой модели оплаты труда учителей, врачей, других специалистов бюджетной сферы, которая должна быть отработана на уровне субъектов федерации в следующем году", - сказал президент на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
https://ria.ru/20240426/putin-1942519307.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассчитывает на участие Совета законодателей в обобщении практик

Путин надеется на участие Совета законодателей в обобщении региональных практик

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на участие Совета законодателей в обобщении лучших региональных практик.
«
"Рассчитываю на участие Совета законодателей в обобщении лучших региональных практик, экспериментальных правовых режимах, пилотных проектах. В том числе это касается новой модели оплаты труда учителей, врачей, других специалистов бюджетной сферы, которая должна быть отработана на уровне субъектов федерации в следующем году", - сказал президент на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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