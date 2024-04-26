https://ria.ru/20240426/uchastie-1942519785.html

Путин рассчитывает на участие Совета законодателей в обобщении практик

Путин рассчитывает на участие Совета законодателей в обобщении практик - РИА Новости, 26.04.2024

Путин рассчитывает на участие Совета законодателей в обобщении практик

Президент России Владимир Путин рассчитывает на участие Совета законодателей в обобщении лучших региональных практик. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:14

2024-04-26T15:14

2024-04-26T15:14

общество

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на участие Совета законодателей в обобщении лучших региональных практик. "Рассчитываю на участие Совета законодателей в обобщении лучших региональных практик, экспериментальных правовых режимах, пилотных проектах. В том числе это касается новой модели оплаты труда учителей, врачей, других специалистов бюджетной сферы, которая должна быть отработана на уровне субъектов федерации в следующем году", - сказал президент на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

https://ria.ru/20240426/putin-1942519307.html

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общество, россия, владимир путин