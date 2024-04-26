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Депутат порекомендовал направления для поездок на майские праздники - РИА Новости, 26.04.2024
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Туризм
 
03:36 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/turizm-1942394156.html
Депутат порекомендовал направления для поездок на майские праздники
Депутат порекомендовал направления для поездок на майские праздники - РИА Новости, 26.04.2024
Депутат порекомендовал направления для поездок на майские праздники
На майские праздники можно отправиться в Калининград, который в эти дни отмечает 300-летие со дня рождения Иммануила Канта, или на Кавказ - в Кавказские... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T03:36
2024-04-26T03:36
туризм
калининград
кавказ
владикавказ
иммануил кант
сангаджи тарбаев
госдума рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На майские праздники можно отправиться в Калининград, который в эти дни отмечает 300-летие со дня рождения Иммануила Канта, или на Кавказ - в Кавказские Минеральные Воды, Владикавказ, Архыз или Домбай, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. "Май считается началом летнего сезона на морских курортах России, зачастую отмечаемого особой церемонией открытия. Многие соотечественники успевают за майские праздники открыть и купальный сезон. Не думаю, что морское побережье нуждается в особой рекламе, наши туристы и так туда поедут. Напомню только, что Калининград в эти дни отмечает 300-летие со дня рождения "великого русского философа" Иммануила Канта и в этой связи предлагает гостям особые программы как в городской черте, так в приморских городках. Отличный вариант отдыха в майские праздники!" - сказал Тарбаев. Депутат отметил, что Кавказ – Кавминводы, Владикавказ, Архыз, Домбай и многие другие курорты – это отдельное направление, которое неизменно пользуется популярностью как из-за санитарно-курортной составляющей, так и само по себе. "В мае снег еще лежит на вершинах гор, а внизу царит комфортная и приятная погода для прогулок по различным экомаршрутам. Горы, водопады, отдых на природе – все это способствует перезагрузке организма после долгой зимы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240328/putin-1936491193.html
https://ria.ru/20240409/puteshestviya-1938641560.html
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калининград, кавказ, владикавказ, иммануил кант, сангаджи тарбаев, госдума рф
Туризм, Калининград, Кавказ, Владикавказ, Иммануил Кант, Сангаджи Тарбаев, Госдума РФ
Депутат порекомендовал направления для поездок на майские праздники

Депутат Тарбаев порекомендовал на майские праздники отправиться в Калининград

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкТуристы в Рыбной деревне в Калининграде
Туристы в Рыбной деревне в Калининграде - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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Туристы в Рыбной деревне в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На майские праздники можно отправиться в Калининград, который в эти дни отмечает 300-летие со дня рождения Иммануила Канта, или на Кавказ - в Кавказские Минеральные Воды, Владикавказ, Архыз или Домбай, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
«
"Май считается началом летнего сезона на морских курортах России, зачастую отмечаемого особой церемонией открытия. Многие соотечественники успевают за майские праздники открыть и купальный сезон. Не думаю, что морское побережье нуждается в особой рекламе, наши туристы и так туда поедут. Напомню только, что Калининград в эти дни отмечает 300-летие со дня рождения "великого русского философа" Иммануила Канта и в этой связи предлагает гостям особые программы как в городской черте, так в приморских городках. Отличный вариант отдыха в майские праздники!" - сказал Тарбаев.
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Депутат отметил, что Кавказ – Кавминводы, Владикавказ, Архыз, Домбай и многие другие курорты – это отдельное направление, которое неизменно пользуется популярностью как из-за санитарно-курортной составляющей, так и само по себе.
"В мае снег еще лежит на вершинах гор, а внизу царит комфортная и приятная погода для прогулок по различным экомаршрутам. Горы, водопады, отдых на природе – все это способствует перезагрузке организма после долгой зимы", - подчеркнул он.
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ТуризмКалининградКавказВладикавказИммануил КантСангаджи ТарбаевГосдума РФ
 
 
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