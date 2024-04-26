https://ria.ru/20240426/tsb-1942537993.html
Набиуллина отказалась раскрыть стратегию ЦБ по возврату российских активов
Набиуллина отказалась раскрыть стратегию ЦБ по возврату российских активов - РИА Новости, 26.04.2024
Набиуллина отказалась раскрыть стратегию ЦБ по возврату российских активов
Центробанк РФ будет защищать законные интересы России в вопросе возврата замороженных активов, но стратегию не раскрывает, сообщила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:07
2024-04-26T16:07
2024-04-26T16:22
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Центробанк РФ будет защищать законные интересы России в вопросе возврата замороженных активов, но стратегию не раскрывает, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Ранее ЦБ говорил о намерении подавать судебные иски против стран, изъявших российские активы."Мы будем защищать наши законные интересы.. Мы считаем, что это законные интересы. Но стратегию с появлением новых законов других стран, они учитываются, мы не раскрываем", - сказала она в ходе выступления на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о попытках возврата замороженных российских активов.
https://ria.ru/20240423/aktivy-1941778908.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина отказалась раскрыть стратегию ЦБ по возврату российских активов
Набиуллина: ЦБ будет защищать интересы России в вопросе возврата активов