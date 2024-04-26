Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина отказалась раскрыть стратегию ЦБ по возврату российских активов - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 26.04.2024 (обновлено: 16:22 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/tsb-1942537993.html
Набиуллина отказалась раскрыть стратегию ЦБ по возврату российских активов
Набиуллина отказалась раскрыть стратегию ЦБ по возврату российских активов - РИА Новости, 26.04.2024
Набиуллина отказалась раскрыть стратегию ЦБ по возврату российских активов
Центробанк РФ будет защищать законные интересы России в вопросе возврата замороженных активов, но стратегию не раскрывает, сообщила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:07
2024-04-26T16:22
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938634491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd2fb1a084680e1ee61bded0584167a4.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Центробанк РФ будет защищать законные интересы России в вопросе возврата замороженных активов, но стратегию не раскрывает, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Ранее ЦБ говорил о намерении подавать судебные иски против стран, изъявших российские активы."Мы будем защищать наши законные интересы.. Мы считаем, что это законные интересы. Но стратегию с появлением новых законов других стран, они учитываются, мы не раскрываем", - сказала она в ходе выступления на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о попытках возврата замороженных российских активов.
https://ria.ru/20240423/aktivy-1941778908.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938634491_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b49a803ba3feed3410af0dc0f7b7a510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина отказалась раскрыть стратегию ЦБ по возврату российских активов

Набиуллина: ЦБ будет защищать интересы России в вопросе возврата активов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Центробанк РФ будет защищать законные интересы России в вопросе возврата замороженных активов, но стратегию не раскрывает, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Ранее ЦБ говорил о намерении подавать судебные иски против стран, изъявших российские активы.
«
"Мы будем защищать наши законные интересы.. Мы считаем, что это законные интересы. Но стратегию с появлением новых законов других стран, они учитываются, мы не раскрываем", - сказала она в ходе выступления на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о попытках возврата замороженных российских активов.
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Крупнейшая партия в ЕП потребовала конфисковать российские активы
23 апреля, 14:56
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала