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Песков прокомментировал выставку трофейной техники на Поклонной горе - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 26.04.2024 (обновлено: 13:44 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/trofei-1942491288.html
Песков прокомментировал выставку трофейной техники на Поклонной горе
Песков прокомментировал выставку трофейной техники на Поклонной горе - РИА Новости, 26.04.2024
Песков прокомментировал выставку трофейной техники на Поклонной горе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что выставка иностранного вооружения на Поклонной горе в Москве вызовет большой интерес. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:33
2024-04-26T13:44
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
безопасность
москва
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что выставка иностранного вооружения на Поклонной горе в Москве вызовет большой интерес."Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян, абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику", - отметил пресс-секретарь президента.При этом он заявил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина посетить выставку. "Мне неизвестно о том, что президент на нее собирался. Но то, что выставка заслуживает большого внимания, это однозначно", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240423/tank-1941664215.html
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дмитрий песков, россия, безопасность, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Безопасность, Москва, Владимир Путин
Песков прокомментировал выставку трофейной техники на Поклонной горе

Песков: россияне должны видеть поверженную технику, выставка вызовет интерес

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТрофейная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Трофейная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Трофейная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что выставка иностранного вооружения на Поклонной горе в Москве вызовет большой интерес.
"Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян, абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику", - отметил пресс-секретарь президента.
При этом он заявил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина посетить выставку. "Мне неизвестно о том, что президент на нее собирался. Но то, что выставка заслуживает большого внимания, это однозначно", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияБезопасностьМоскваВладимир Путин
 
 
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