https://ria.ru/20240426/trofei-1942491288.html

Песков прокомментировал выставку трофейной техники на Поклонной горе

Песков прокомментировал выставку трофейной техники на Поклонной горе - РИА Новости, 26.04.2024

Песков прокомментировал выставку трофейной техники на Поклонной горе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что выставка иностранного вооружения на Поклонной горе в Москве вызовет большой интерес. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:33

2024-04-26T13:33

2024-04-26T13:44

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

безопасность

москва

владимир путин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что выставка иностранного вооружения на Поклонной горе в Москве вызовет большой интерес."Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян, абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику", - отметил пресс-секретарь президента.При этом он заявил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина посетить выставку. "Мне неизвестно о том, что президент на нее собирался. Но то, что выставка заслуживает большого внимания, это однозначно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240423/tank-1941664215.html

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Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, безопасность, москва, владимир путин