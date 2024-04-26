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Песков прокомментировал выставку трофейной техники на Поклонной горе
Песков прокомментировал выставку трофейной техники на Поклонной горе - РИА Новости, 26.04.2024
Песков прокомментировал выставку трофейной техники на Поклонной горе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что выставка иностранного вооружения на Поклонной горе в Москве вызовет большой интерес. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:33
2024-04-26T13:33
2024-04-26T13:44
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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безопасность
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владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что выставка иностранного вооружения на Поклонной горе в Москве вызовет большой интерес."Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян, абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику", - отметил пресс-секретарь президента.При этом он заявил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина посетить выставку. "Мне неизвестно о том, что президент на нее собирался. Но то, что выставка заслуживает большого внимания, это однозначно", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240423/tank-1941664215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Песков прокомментировал выставку трофейной техники на Поклонной горе
Песков: россияне должны видеть поверженную технику, выставка вызовет интерес