https://ria.ru/20240426/tramp-1942524492.html

Трамп не обладал тонким пониманием международных отношений, пишет WP

Трамп не обладал тонким пониманием международных отношений, пишет WP - РИА Новости, 26.04.2024

Трамп не обладал тонким пониманием международных отношений, пишет WP

Бывший президент США Дональд Трамп не обладал тонким пониманием международных отношений, и многие лидеры считали, что он руководил страной из соображений... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:26

2024-04-26T15:26

2024-04-26T15:26

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дональд трамп

сша

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не обладал тонким пониманием международных отношений, и многие лидеры считали, что он руководил страной из соображений нарциссизма и реванша, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. "Будучи президентом, Трамп часто ошеломлял союзников своими решениями и не имел тонкого понимания международных отношений... многие лидеры считали, что он руководил из соображений нарциссизма и реванша", - сообщает издание со ссылкой одного из европейских послов, который общался с Трампом. Как отмечается, стремясь вернуться в Белый дом, Трамп регулярно общается с иностранными чиновниками и пытается повлиять на их мнение по ряду вопросов. Издание пишет, что, по словам советников, Трампу нравятся встречи с иностранными высокопоставленными лицами, особенно если они проходят в его резиденции Мар-а-Лаго. "Команде Трампа нравится картина его встреч с мировыми лидерами, пока в Нью-Йорке разворачивается уголовный процесс против него, поскольку она демонстрирует образ ведущего политического деятеля, а не обвиняемого по уголовным делам", - пишет газета со ссылкой на слова близкого к Трампу человека. Трамп часто тяготеет к внутренней политике, обсуждает политику абортов с некоторыми лидерами и поднимает с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопрос обеспечения безопасности границ. По словам людей, проинформированных о встречах, разговоры часто непоследовательны и иногда касаются гольфа. Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон считает, что никогда нельзя предсказать, что Трамп сделает на встрече. "Разные лидеры подходят к нему по-разному: некоторые пытаются льстить ему, некоторые стараются стиснуть зубы и проявить терпение", - приводит слова Болтона издание. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html

https://ria.ru/20240414/tramp-1939874276.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дональд трамп, сша