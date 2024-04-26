Трамп не обладал тонким пониманием международных отношений, пишет WP
WP: многим казалось, что Трамп правил США из соображений нарциссизма и реванша
© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не обладал тонким пониманием международных отношений, и многие лидеры считали, что он руководил страной из соображений нарциссизма и реванша, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
"Будучи президентом, Трамп часто ошеломлял союзников своими решениями и не имел тонкого понимания международных отношений... многие лидеры считали, что он руководил из соображений нарциссизма и реванша", - сообщает издание со ссылкой одного из европейских послов, который общался с Трампом.
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Как отмечается, стремясь вернуться в Белый дом, Трамп регулярно общается с иностранными чиновниками и пытается повлиять на их мнение по ряду вопросов. Издание пишет, что, по словам советников, Трампу нравятся встречи с иностранными высокопоставленными лицами, особенно если они проходят в его резиденции Мар-а-Лаго.
"Команде Трампа нравится картина его встреч с мировыми лидерами, пока в Нью-Йорке разворачивается уголовный процесс против него, поскольку она демонстрирует образ ведущего политического деятеля, а не обвиняемого по уголовным делам", - пишет газета со ссылкой на слова близкого к Трампу человека.
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Трамп часто тяготеет к внутренней политике, обсуждает политику абортов с некоторыми лидерами и поднимает с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопрос обеспечения безопасности границ. По словам людей, проинформированных о встречах, разговоры часто непоследовательны и иногда касаются гольфа. Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон считает, что никогда нельзя предсказать, что Трамп сделает на встрече.
"Разные лидеры подходят к нему по-разному: некоторые пытаются льстить ему, некоторые стараются стиснуть зубы и проявить терпение", - приводит слова Болтона издание.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.