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В Токмаке при обстреле разрушены четыре квартиры в жилом доме - РИА Новости, 26.04.2024
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08:33 26.04.2024 (обновлено: 09:38 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/tokmak-1942409416.html
В Токмаке при обстреле разрушены четыре квартиры в жилом доме
В Токмаке при обстреле разрушены четыре квартиры в жилом доме - РИА Новости, 26.04.2024
В Токмаке при обстреле разрушены четыре квартиры в жилом доме
В результате обстрела 11-этажного многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области полностью разрушены четыре квартиры, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:33
2024-04-26T09:38
токмак
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. В результате обстрела 11-этажного многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области полностью разрушены четыре квартиры, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли по Токмаку удар управляемыми авиабомбами, одна из них попала в жилой многоквартирный дом. По данным регионального минздрава, число пострадавших при обстреле выросло до четырех."В результате обстрела многоэтажного жилого дома в Токмаке пострадали 4 человека. Полностью разрушены четыре квартиры многоподъездного 11-этажного жилого дома. Пострадавшие находятся в медучреждениях с ранениями разной степени тяжести", - написал Балицкий.
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токмак, происшествия
Токмак, Происшествия
В Токмаке при обстреле разрушены четыре квартиры в жилом доме

В Токмаке при обстреле разрушены четыре квартиры в 11-этажном доме

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ. 26 апреля 2024
Последствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ. 26 апреля 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. В результате обстрела 11-этажного многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области полностью разрушены четыре квартиры, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли по Токмаку удар управляемыми авиабомбами, одна из них попала в жилой многоквартирный дом. По данным регионального минздрава, число пострадавших при обстреле выросло до четырех.
"В результате обстрела многоэтажного жилого дома в Токмаке пострадали 4 человека. Полностью разрушены четыре квартиры многоподъездного 11-этажного жилого дома. Пострадавшие находятся в медучреждениях с ранениями разной степени тяжести", - написал Балицкий.
Украинский пленный о местных жителях Орехова, живущих в подвалах разрушенных домов - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Пленный рассказал, как ВСУ занимают жилые дома в Запорожской области
23 апреля, 08:44
 
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