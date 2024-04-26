https://ria.ru/20240426/tokmak-1942409416.html
В Токмаке при обстреле разрушены четыре квартиры в жилом доме
В Токмаке при обстреле разрушены четыре квартиры в жилом доме - РИА Новости, 26.04.2024
В Токмаке при обстреле разрушены четыре квартиры в жилом доме
В результате обстрела 11-этажного многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области полностью разрушены четыре квартиры, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:33
2024-04-26T08:33
2024-04-26T09:38
токмак
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. В результате обстрела 11-этажного многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области полностью разрушены четыре квартиры, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли по Токмаку удар управляемыми авиабомбами, одна из них попала в жилой многоквартирный дом. По данным регионального минздрава, число пострадавших при обстреле выросло до четырех."В результате обстрела многоэтажного жилого дома в Токмаке пострадали 4 человека. Полностью разрушены четыре квартиры многоподъездного 11-этажного жилого дома. Пострадавшие находятся в медучреждениях с ранениями разной степени тяжести", - написал Балицкий.
https://ria.ru/20240423/orekhov-1941679069.html
токмак
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, происшествия
В Токмаке при обстреле разрушены четыре квартиры в жилом доме
В Токмаке при обстреле разрушены четыре квартиры в 11-этажном доме