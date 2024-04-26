https://ria.ru/20240426/tokmak-1942386781.html

Число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех человек

Число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех человек - РИА Новости, 26.04.2024

Число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех человек

Число пострадавших при обстреле украинскими военными города Токмак в Запорожской области выросло до четырех, сообщает региональный минздрав. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T00:22

2024-04-26T00:22

2024-04-26T01:46

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими военными города Токмак в Запорожской области выросло до четырех, сообщает региональный минздрав.Ранее говорилось о двух пострадавших. "В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили четыре местных жителя. Из них двое находятся в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале. Об обстреле многоэтажного дома в Токмаке рассказал в четверг губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Удар наносился управляемыми авиабомбами, одна из них попала в жилой многоквартирный дом, еще две сбила ПВО.Как подчеркивал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в подшефном региону городе после украинской атаки могут быть не только раненые, но и погибшие.Кроме того, по его словам, под завалами, вероятно, находятся люди. На месте работают порядка 40 человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование.Мельниченко уточнил, что всего после обстрела повреждены пять домов и детский сад.Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. В результате удара ВСУ по жилому сектору в середине апреля погибли 16 человек.

https://ria.ru/20240413/rogov-1939799292.html

https://ria.ru/20240422/obstrel-1941567609.html

токмак

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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, в мире