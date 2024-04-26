Число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех человек
Минздрав Запорожской области: число пострадавших в Токмаке выросло до четырех
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиПоследствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ
Последствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими военными города Токмак в Запорожской области выросло до четырех, сообщает региональный минздрав.
Ранее говорилось о двух пострадавших.
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"В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили четыре местных жителя. Из них двое находятся в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Об обстреле многоэтажного дома в Токмаке рассказал в четверг губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Удар наносился управляемыми авиабомбами, одна из них попала в жилой многоквартирный дом, еще две сбила ПВО.
Как подчеркивал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в подшефном региону городе после украинской атаки могут быть не только раненые, но и погибшие.
Кроме того, по его словам, под завалами, вероятно, находятся люди. На месте работают порядка 40 человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование.
Мельниченко уточнил, что всего после обстрела повреждены пять домов и детский сад.
Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. В результате удара ВСУ по жилому сектору в середине апреля погибли 16 человек.