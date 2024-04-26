Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех человек - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:22 26.04.2024 (обновлено: 01:46 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/tokmak-1942386781.html
Число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех человек
Число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех человек - РИА Новости, 26.04.2024
Число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех человек
Число пострадавших при обстреле украинскими военными города Токмак в Запорожской области выросло до четырех, сообщает региональный минздрав. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T00:22
2024-04-26T01:46
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942351070_0:68:960:608_1920x0_80_0_0_77c56916f52def3cb1527cb710f50661.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими военными города Токмак в Запорожской области выросло до четырех, сообщает региональный минздрав.Ранее говорилось о двух пострадавших. "В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили четыре местных жителя. Из них двое находятся в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале. Об обстреле многоэтажного дома в Токмаке рассказал в четверг губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Удар наносился управляемыми авиабомбами, одна из них попала в жилой многоквартирный дом, еще две сбила ПВО.Как подчеркивал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в подшефном региону городе после украинской атаки могут быть не только раненые, но и погибшие.Кроме того, по его словам, под завалами, вероятно, находятся люди. На месте работают порядка 40 человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование.Мельниченко уточнил, что всего после обстрела повреждены пять домов и детский сад.Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. В результате удара ВСУ по жилому сектору в середине апреля погибли 16 человек.
https://ria.ru/20240413/rogov-1939799292.html
https://ria.ru/20240422/obstrel-1941567609.html
токмак
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942351070_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_01d1f1314608fce668da4b9d6c27d674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех человек

Минздрав Запорожской области: число пострадавших в Токмаке выросло до четырех

© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиПоследствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ
Последствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
Последствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими военными города Токмак в Запорожской области выросло до четырех, сообщает региональный минздрав.
Ранее говорилось о двух пострадавших.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ разбирают завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Рогов предупредил о возможности нового удара ВСУ по Токмаку
13 апреля, 14:45
«
"В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили четыре местных жителя. Из них двое находятся в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Об обстреле многоэтажного дома в Токмаке рассказал в четверг губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Удар наносился управляемыми авиабомбами, одна из них попала в жилой многоквартирный дом, еще две сбила ПВО.
Как подчеркивал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в подшефном региону городе после украинской атаки могут быть не только раненые, но и погибшие.
Кроме того, по его словам, под завалами, вероятно, находятся люди. На месте работают порядка 40 человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование.
Мельниченко уточнил, что всего после обстрела повреждены пять домов и детский сад.
Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. В результате удара ВСУ по жилому сектору в середине апреля погибли 16 человек.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ
22 апреля, 16:56
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала