https://ria.ru/20240426/tobol-1942401506.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 8.00 (6.00 мск) пятницы, снизился на 14 сантиметров и составляет 906 сантиметров, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T06:28

2024-04-26T06:28

2024-04-26T06:28

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 8.00 (6.00 мск) пятницы, снизился на 14 сантиметров и составляет 906 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, утром в понедельник уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 986 сантиметров, 23 апреля - 966, 24 апреля – 945, 25 апреля – 920. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 8.00 (6.00 мск) 26 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 906 сантиметров. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240425/damba-1942355481.html

https://ria.ru/20240423/pavodok-1941711045.html

тобол (река)

курган

курганская область

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тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024