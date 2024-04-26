Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/tobol-1942401506.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 8.00 (6.00 мск) пятницы, снизился на 14 сантиметров и составляет 906 сантиметров, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:28
2024-04-26T06:28
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941749547_2:0:684:384_1920x0_80_0_0_6a8a6f61a5c1e272e443ca4924c9bbe2.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 8.00 (6.00 мск) пятницы, снизился на 14 сантиметров и составляет 906 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, утром в понедельник уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 986 сантиметров, 23 апреля - 966, 24 апреля – 945, 25 апреля – 920. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 8.00 (6.00 мск) 26 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 906 сантиметров. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240425/damba-1942355481.html
https://ria.ru/20240423/pavodok-1941711045.html
тобол (река)
курган
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941749547_0:0:550:412_1920x0_80_0_0_0a600fd1dd9d2afe32cc746e2b9c4033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 906 сантиметров

© Александр Моор/TelegramСело Коркино Тюменской области
Село Коркино Тюменской области
© Александр Моор/Telegram
Село Коркино Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 8.00 (6.00 мск) пятницы, снизился на 14 сантиметров и составляет 906 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, утром в понедельник уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 986 сантиметров, 23 апреля - 966, 24 апреля – 945, 25 апреля – 920. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
Местные жители на берегу реки Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Спасатели рассказали, как дамба защищала Курган от паводка
Вчера, 20:03
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 8.00 (6.00 мск) 26 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 906 сантиметров.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
Жилые дома, частично затопленные в Ленинском районе Оренбурга
В Оренбуржье опровергли претензии женщины о невыплатах за паводок
23 апреля, 11:05
 
Тобол (река)КурганКурганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала