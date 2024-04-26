https://ria.ru/20240426/terakt-1942569359.html
Небензя заявил, что виновные в терактах на "Северном потоке" будут наказаны
Небензя заявил, что виновные в терактах на "Северном потоке" будут наказаны - РИА Новости, 26.04.2024
Небензя заявил, что виновные в терактах на "Северном потоке" будут наказаны
Виновные в терактах на "Северных потоках" не уйдут от ответственности, РФ задействует все имеющиеся в этих целях в ее распоряжении инструменты, сказал на... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:49
2024-04-26T17:49
2024-04-26T18:02
россия
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ООН, 26 апр – РИА Новости. Виновные в терактах на "Северных потоках" не уйдут от ответственности, РФ задействует все имеющиеся в этих целях в ее распоряжении инструменты, сказал на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Хочу заверить вас, что как бы виновные не старались, от ответа они не уйдут. Наша страна продолжит задействовать в этих целях все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты", - сказал Небензя."Призываем все здравомыслящие и не имеющие отношения к теракту против "Северного потока" государства поддержать эти усилия", - добавил он.По его словам, РФ и другие конструктивно настроенные государства не позволят спустить эту тему на тормозах."Уже всем должно быть очевидно, что установить истинные обстоятельства произошедшего можно лишь за счет сотрудничества международного сообщества, причем вопреки усилиям ряда стран во главе с США спрятать концы в воду", - заключил постпред."Все запросы российских компетентных органов о сотрудничестве в рамках расследования теракта на "Северных потоках" к их коллегам из европейских стран, ведущих следственные действия, были последовательно и демонстративно проигнорированы", - сказал Небензя.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240314/polyanskiy-1933069678.html
https://ria.ru/20240321/diversiya-1934690238.html
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РИА Новости
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россия, северный поток, в мире, сша, василий небензя, оон
Россия, Северный поток, В мире, США, Василий Небензя, ООН
Небензя заявил, что виновные в терактах на "Северном потоке" будут наказаны
Небензя: виновные в терактах на "Северном потоке" не уйдут от ответственности
ООН, 26 апр – РИА Новости. Виновные в терактах на "Северных потоках" не уйдут от ответственности, РФ задействует все имеющиеся в этих целях в ее распоряжении инструменты, сказал на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Хочу заверить вас, что как бы виновные не старались, от ответа они не уйдут. Наша страна продолжит задействовать в этих целях все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты", - сказал Небензя.
"Призываем все здравомыслящие и не имеющие отношения к теракту против "Северного потока" государства поддержать эти усилия", - добавил он.
По его словам, РФ и другие конструктивно настроенные государства не позволят спустить эту тему на тормозах.
"Уже всем должно быть очевидно, что установить истинные обстоятельства произошедшего можно лишь за счет сотрудничества международного сообщества, причем вопреки усилиям ряда стран во главе с США
спрятать концы в воду", - заключил постпред.
"Все запросы российских компетентных органов о сотрудничестве в рамках расследования теракта на "Северных потоках" к их коллегам из европейских стран, ведущих следственные действия, были последовательно и демонстративно проигнорированы", - сказал Небензя.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" и "Северном потоке 2
" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия
, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура
России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.