https://ria.ru/20240426/tatuirovka-1942404957.html
Жителя ЕАО осудили за демонстрацию татуировки с нацистской символикой
Жителя ЕАО осудили за демонстрацию татуировки с нацистской символикой - РИА Новости, 26.04.2024
Жителя ЕАО осудили за демонстрацию татуировки с нацистской символикой
Суд в Еврейской автономной области приговорил к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от зарплаты мужчину, который публично... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T07:20
2024-04-26T07:20
2024-04-26T07:20
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области приговорил к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от зарплаты мужчину, который публично демонстрировал татуировку с нацистской символикой, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО. Отмечается, что в 2022 году 41-летнего жителя поселка Бира подвергли административному наказанию за публичную демонстрацию татуировки на шее в виде нацисткой символики. В августе 2023 года он вновь появился в публичном месте, демонстрируя запрещенную символику и атрибутику. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики). "Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html
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происшествия, еврейская автономная область, хабаровский край, россия
Происшествия, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Россия
Жителя ЕАО осудили за демонстрацию татуировки с нацистской символикой
Жителя ЕАО приговорили к году работ за демонстрацию тату с нацистской символикой