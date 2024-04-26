https://ria.ru/20240426/tatuirovka-1942404957.html

Жителя ЕАО осудили за демонстрацию татуировки с нацистской символикой

Жителя ЕАО осудили за демонстрацию татуировки с нацистской символикой - РИА Новости, 26.04.2024

Жителя ЕАО осудили за демонстрацию татуировки с нацистской символикой

Суд в Еврейской автономной области приговорил к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от зарплаты мужчину, который публично... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T07:20

2024-04-26T07:20

2024-04-26T07:20

происшествия

еврейская автономная область

хабаровский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области приговорил к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от зарплаты мужчину, который публично демонстрировал татуировку с нацистской символикой, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО. Отмечается, что в 2022 году 41-летнего жителя поселка Бира подвергли административному наказанию за публичную демонстрацию татуировки на шее в виде нацисткой символики. В августе 2023 года он вновь появился в публичном месте, демонстрируя запрещенную символику и атрибутику. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики). "Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html

еврейская автономная область

хабаровский край

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происшествия, еврейская автономная область, хабаровский край, россия