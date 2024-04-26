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В Татарстане из контрактников сформируют именной батальон - РИА Новости, 26.04.2024
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Республика Татарстан
 
17:52 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/tatarstan-1942570580.html
В Татарстане из контрактников сформируют именной батальон
В Татарстане из контрактников сформируют именной батальон - РИА Новости, 26.04.2024
В Татарстане из контрактников сформируют именной батальон
Из татарстанских военнослужащих-контрактников сформируют новый именной батальон "Батыр", сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:52
2024-04-26T17:52
республика татарстан
казань
сво
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КАЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Из татарстанских военнослужащих-контрактников сформируют новый именной батальон "Батыр", сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин. По его словам, которые цитирует "Татар-Информ", формирование батальона начнется в следующем месяце. Желающим попасть в батальон из других регионов необходимо оформиться на контрактную службу в военных комиссариатах Татарстана, отметил Сафиуллин. Прежде чем приступить к выполнению задач в зоне СВО, бойцы пройдут боевое слаживание. "Татарстан окажет материальную помощь. Всем, кто попадет в батальон, выплатят 360 тысяч рублей от правительства республики и 195 тысяч от министерства обороны. Также правительство Татарстана поможет в доукомплектовании бойцов обмундированием и всем необходимым снаряжением", – приводятся в сообщении слова Сафиуллина.
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казань, сво
Республика Татарстан, Казань, СВО

В Татарстане из контрактников сформируют именной батальон

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу по контракту
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту
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КАЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Из татарстанских военнослужащих-контрактников сформируют новый именной батальон "Батыр", сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.
По его словам, которые цитирует "Татар-Информ", формирование батальона начнется в следующем месяце. Желающим попасть в батальон из других регионов необходимо оформиться на контрактную службу в военных комиссариатах Татарстана, отметил Сафиуллин.
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Прежде чем приступить к выполнению задач в зоне СВО, бойцы пройдут боевое слаживание.
"Татарстан окажет материальную помощь. Всем, кто попадет в батальон, выплатят 360 тысяч рублей от правительства республики и 195 тысяч от министерства обороны. Также правительство Татарстана поможет в доукомплектовании бойцов обмундированием и всем необходимым снаряжением", – приводятся в сообщении слова Сафиуллина.
 
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