https://ria.ru/20240426/tatarstan-1942570580.html

В Татарстане из контрактников сформируют именной батальон

В Татарстане из контрактников сформируют именной батальон - РИА Новости, 26.04.2024

В Татарстане из контрактников сформируют именной батальон

Из татарстанских военнослужащих-контрактников сформируют новый именной батальон "Батыр", сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:52

2024-04-26T17:52

2024-04-26T17:52

республика татарстан

казань

сво

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КАЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Из татарстанских военнослужащих-контрактников сформируют новый именной батальон "Батыр", сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин. По его словам, которые цитирует "Татар-Информ", формирование батальона начнется в следующем месяце. Желающим попасть в батальон из других регионов необходимо оформиться на контрактную службу в военных комиссариатах Татарстана, отметил Сафиуллин. Прежде чем приступить к выполнению задач в зоне СВО, бойцы пройдут боевое слаживание. "Татарстан окажет материальную помощь. Всем, кто попадет в батальон, выплатят 360 тысяч рублей от правительства республики и 195 тысяч от министерства обороны. Также правительство Татарстана поможет в доукомплектовании бойцов обмундированием и всем необходимым снаряжением", – приводятся в сообщении слова Сафиуллина.

https://ria.ru/20240424/minnikhanov-1942139444.html

казань

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, сво