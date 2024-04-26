https://ria.ru/20240426/tatarstan-1942570580.html
В Татарстане из контрактников сформируют именной батальон
В Татарстане из контрактников сформируют именной батальон - РИА Новости, 26.04.2024
В Татарстане из контрактников сформируют именной батальон
Из татарстанских военнослужащих-контрактников сформируют новый именной батальон "Батыр", сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:52
2024-04-26T17:52
2024-04-26T17:52
республика татарстан
казань
сво
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КАЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Из татарстанских военнослужащих-контрактников сформируют новый именной батальон "Батыр", сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин. По его словам, которые цитирует "Татар-Информ", формирование батальона начнется в следующем месяце. Желающим попасть в батальон из других регионов необходимо оформиться на контрактную службу в военных комиссариатах Татарстана, отметил Сафиуллин. Прежде чем приступить к выполнению задач в зоне СВО, бойцы пройдут боевое слаживание. "Татарстан окажет материальную помощь. Всем, кто попадет в батальон, выплатят 360 тысяч рублей от правительства республики и 195 тысяч от министерства обороны. Также правительство Татарстана поможет в доукомплектовании бойцов обмундированием и всем необходимым снаряжением", – приводятся в сообщении слова Сафиуллина.
https://ria.ru/20240424/minnikhanov-1942139444.html
казань
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, сво
Республика Татарстан, Казань, СВО
КАЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Из татарстанских военнослужащих-контрактников сформируют новый именной батальон "Батыр", сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.
По его словам, которые цитирует "Татар-Информ", формирование батальона начнется в следующем месяце. Желающим попасть в батальон из других регионов необходимо оформиться на контрактную службу в военных комиссариатах Татарстана, отметил Сафиуллин.
Прежде чем приступить к выполнению задач в зоне СВО
, бойцы пройдут боевое слаживание.
"Татарстан окажет материальную помощь. Всем, кто попадет в батальон, выплатят 360 тысяч рублей от правительства республики и 195 тысяч от министерства обороны. Также правительство Татарстана поможет в доукомплектовании бойцов обмундированием и всем необходимым снаряжением", – приводятся в сообщении слова Сафиуллина.