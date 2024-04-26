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"Ситуация поменялась". В США раскрыли, что Россия устроила Украине - РИА Новости, 26.04.2024
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12:56 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/taktika-1942480028.html
"Ситуация поменялась". В США раскрыли, что Россия устроила Украине
"Ситуация поменялась". В США раскрыли, что Россия устроила Украине - РИА Новости, 26.04.2024
"Ситуация поменялась". В США раскрыли, что Россия устроила Украине
Российские военные с помощью РСЗО и БПЛА наносят удары по ВСУ с беспрецедентной точностью и смертоносностью, сообщает Defense TV. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:56
2024-04-26T12:56
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные с помощью РСЗО и БПЛА наносят удары по ВСУ с беспрецедентной точностью и смертоносностью, сообщает Defense TV."Россия применила в корне меняющую ситуацию тактику, которая подчеркивает ее неустанное стремление к военному превосходству. Применяя одновременно реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты, Москва расширила свои возможности по нанесению ударов по украинским военным объектам, сделав их беспрецедентно точными и смертоносными", — говорится в публикации.Журналист указал, что разведка местность с помощью БПЛА в воздухе помогает российским военным быстро обнаруживать цели, а затем наносить по ним удары реактивными системами залпового огня.Обозреватель отметил, что такая стратегия представляет собой значительное развитие военных тактик, а также меняет динамику боевых действий конфликта.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
https://ria.ru/20240426/nato-1942442679.html
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в мире, москва, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша
В мире, Москва, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США
"Ситуация поменялась". В США раскрыли, что Россия устроила Украине

Defense TV: ВС России с помощью РСЗО и БПЛА наносят тяжелейшие удары по ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные с помощью РСЗО и БПЛА наносят удары по ВСУ с беспрецедентной точностью и смертоносностью, сообщает Defense TV.
«
"Россия применила в корне меняющую ситуацию тактику, которая подчеркивает ее неустанное стремление к военному превосходству. Применяя одновременно реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты, Москва расширила свои возможности по нанесению ударов по украинским военным объектам, сделав их беспрецедентно точными и смертоносными", — говорится в публикации.
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Журналист указал, что разведка местность с помощью БПЛА в воздухе помогает российским военным быстро обнаруживать цели, а затем наносить по ним удары реактивными системами залпового огня.
Обозреватель отметил, что такая стратегия представляет собой значительное развитие военных тактик, а также меняет динамику боевых действий конфликта.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
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